El euro cotiza a 19.9 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 23 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.27%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.91 pesos y un mínimo de 19.84 pesos.

La cotización del euro muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió un 18,26% y en el último año acumula una caída del 8,01%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro mostró un comportamiento lateral y volátil: 5 alzas y 5 bajas, sin jornadas estables, con cierre final al alza pero sin variación neta relevante.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.8 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.68%, es mayor que la volatilidad anual del 5.57%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.