La fiesta de Máximo Kirchner, como a él más le gusta

"Finalmente, Máximo Kirchner va a tener su fiesta como más le gusta. Solo". Así, uno de los dirigentes que se divierte cada vez que conoce algo que le provoca algún tipo de frustración al joven Kirchner escenificó la posible situación que se dará mañana, cuando en la Quinta de San Vicente, asuma como presidente del PJ bonaerense.



Es que por motivos que se desconocen el hijo de los dos presidentes prefirió un frío encuentro con muy pocos testigos de lo que será su asunción como presidente del Justicialismo bonaerense. La mayor parte del Congreso y el Consejo, los dos organismos partidarios, seguirán toda la ceremonia de manera virtual .

Mientras tanto, el ex empleado estrella de Hilda Chiche Duhalde en la década del '90, Fernando Gray, sigue haciéndose notar. Y en esta oportunidad fue la misma Cámara que en primera instancia le había rechazado varios de los planteos la que ahora le permite que su queja llegue hasta la Corte Suprema, la última instancia judicial del país.

El actual intendente de Esteban Echeverría fue el que elevó su voz y se quejó casi en soledad porque Máximo Kirchner quiso acortar el mandato del consejo de partido que presidía, alternadamente, con Gustavo Menéndez, su par de Merlo.

Máximo Kirchner

Pero algo cambió. Máximo Kirchner no pudo asumir en mayo, cuando deseaba hacerlo, ni ahora parece que esté pasando por su mejor momento. La derrota del peronismo que pretende conducir en la Provincia lo debilitó tanto o más que a su madre, la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner, que ya tiene que compartir efectivamente la toma de decisiones con el presidente Alberto Fernández .

El presidente no dice nada, pero deja hacer a sus allegados más cercanos para darle cuerpo al nonato albertismo.

Máximo Kirchner y el FMI: por qué confía en que Cambiemos acompañará el acuerdo



Un reparto muy Del Valle...

Uno de los lugares donde más se observa la tirantez entre el peronismo tradicional y La Cámpora es, sin lugar a dudas, Hurlingham. Allí conviven, no siempre en paz, los referentes del nuevo orden impuesto por los kirchneristas Martín Rodríguez, número 2 del PAMI, y Damián Selci, su mano derecha e intendente interino, con quien dejó momentáneamente el territorio, Juan Zabaleta, y quienes siguen cada uno de sus pasos.

Ahí se nota que cada uno hace lo suyo y no puede haber acuerdos permanentes. Así las cosas, no llamó la atención que uno de los sabbatellistas más fervorosos, Pedro Valle, esté organizando encuentros y reuniones en las que plantea su deseo de pelear por la intendencia dentro de dos años, siempre y cuando su jefe no decida volver al distrito.

Rápido de reflejos, se dio cuenta de que las cajas navideñas que repartieron en ese distrito no tenían lo esencial para brindar, la tradicional sidra navideña. Entonces, encargó que cada familia que recibía el pan dulce y los turrones, además, tuvieran la bebida que correspondiera. Pero no elijó cualquier cosa, sino "Del Valle", para que no quedara ninguna duda de quién estaba dando el elemento vital .

Quieren reelecciones pero no asumen los cargos...

Uno de los debates más importantes que está atravesando los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores, es el tema de la reelección de los intendentes, hoy vedada por la ley 14836.

Al debate se agregan todos los días nuevas situaciones que buscan esconder al elefante en una manada, y así podría quedar en un proyecto de ley la boleta única, el desdoblamiento electoral u otro elemento de mayor transparencia.

Sin embargo, luego de cada elección, salen a la luz que lo único que pretenden es tener la llave habilitada para la perpetuidad para utilizarla cuando sea necesaria. De otra forma no se entiende cómo en la mayoría de los distritos los mismos concejales e intendentes terminen tomando licencia y prefieran seguir en otros cargos antes que asumir para lo cual fueron votados.

Reelección de intendentes: cruces, sorpresas y un juez veloz



La Matanza, Tres de Febrero, General San Martín, San Isidro, Merlo, Tigre, Lomas de Zamora, entre otras localidades, son un claro ejemplo de esto. Más de una docena de concejales de estos distritos juraron como concejales para luego... ¡¡¡tomar licencia!!!

Y en estos ejemplos no entran los intendentes que, presurosos, se fueron antes de finalizar su segundo año de su primera y única reelección habilitada para cumplir otras funciones o esperar que los designen.

Así sucedió con Gustavo Menéndez, en Merlo, quien será reemplazado por su hermana Karina, enfrentada con uno de los amigos de la vida del intendente en uso de licencia, Gustavo Soooz, actual senador provincial reelecto.

Gustavo Menéndez

Sooz conduce buena parte de las áreas sensibles del municipio, algo que "la tana" parece que no dejará que continúe pasando. Si la pelea escala, como sucedió hace un año, nadie sabe qué pasará en este distrito clave para el peronismo de la Primera Sección Electoral.

Menéndez tomó licencia pero no fue a ningún ministerio ni secretaría. No quiere terminar siendo un director de banco, a pesar que el ofrecimiento más concreto que tuvo fue el de Director del grupo Banco Provincia. En un momento creyeron que su futuro estaría al lado de su amigo Leonardo Nardini, en Obras Públicas de la Provincia, donde le darían la secretaría de Transporte provincial.

Sin embargo, las nuevas negociaciones del peronismo, y fundamentalmente de la alianza Kirchner -Sergio Massa, con el gobernador Axel Kicillof, quien necesita siempre incorporar mayor volumen político, dejó al "tano" sin lugar. Súbitamente, Transporte se transformó en Ministerio y será conducido por el aliado massista Jorge D' Onofrio.

Juntos que no están tan juntos...

Ya nada será como fue en la principal fuerza opositora de la Provincia de Buenos Aires, que hace un mes ganó las elecciones de medio término y desató las internas que estaban adormecidas o postergadas porque creen que pueden ganar dentro de dos años.

Así, habrá que estar atentos para lo que ocurrirá mañana, en el Comité Nacional de la calle Alsina, a pocas cuadras del Congreso de la Nación, cuando se produzca un nuevo round en la pelea entre los federales y los porteños.

Entre los primeros están Gerardo Morales, que seguramente será designado presidente en lugar de Alfredo Cornejo, y del otro los amigos de Enrique Coti Nosiglia, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, los mismos que armaron el bloque de los doce apóstoles en la Cámara de Diputados de la Nación.

Gerardo Morales

Puede haber impugnación judicial porque los que perdieron la votación en Diputados ahora también estarán en minoría en el Comité partidario. Pero antes de que haya una presentación judicial alertando por la mala incorporación de algunos delegados, seguramente habrá insultos, empujones y elementos contundentes por el aire.

¿También volará un vaso de agua?... Se verá. Por lo pronto, los organizadores ya saben que no deben servir nada para beber.

En el PRO, en tanto, la división se nota entre los intendentes que ya no se confían entre sí y juegan a todo o nada cada situación. Fue por eso que costó tanto lograr un acuerdo mínimo en la Cámara de Senadores bonaerense, donde terminarán alternando en la presidencia Cristian Gribaudo, aliado de Jorge Macri y Daniel Angelici, y Alejandro Rabinovich, pedido por Guillermo Montenegro.