La denuncia fallida de Leila Gianni que trabó medicamentos para casos críticos

Cuando aún no era tan conocida, la flamante representante legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, tuvo un rotundo traspié en la causa que había iniciado con una denuncia penal por supuesta corrupción en la compra de medicamentos para enfermedades graves durante el gobierno anterior.

En marzo, el juez federal Julián Ercolini decidió, a instancias de lo averiguado por los fiscales Ramiro González y Carlos Rívolo, archivar la causa tras explicar, hablando mal y pronto, que la denunciante primero tenía que tener algún elemento para poder suponer la comisión de algún delito penal. La decisión se conoció la semana pasada, apenas días antes de que la abogada saltara a la primera plana nacional.

Ercolini señala en su escrito que "fue la propia denunciante quien refirió que se encontraban en instancias de recabar información a través de las áreas sustantivas internas que tenían en cabeza este programa, y que, sin perjuicio de lo cual, se había decidido formular la denuncia penal".

Y agrega: "Nos hallaríamos frente a cuestiones que, al menos en un principio, deberían ser discutidas dentro de la esfera de la propia administración pública", al tiempo que subraya que " hasta tanto se lleven adelante las investigaciones administrativas y se expidan las correspondientes instancias, la justicia penal no tendría injerencia para evaluar si se ha cometido, o no, alguna conducta delictiva".

En definitiva, en su anterior incursión en la Justicia para denunciar un supuesto foco de corrupción en un área delicada como es el reparto de medicamentos para pacientes que por ejemplo enfrentan un cáncer, algo que fue muy difundido por los medios de comunicación afines al Gobierno, la respuesta fue prácticamente "revise primero si hubo alguna irregularidad en términos administrativos, junte información y luego intente probar un delito".

Lo dramático es que con su accionar la funcionaria puso bajo observación todo el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) , lo que derivó en que decenas de pacientes en estado muy delicado empezaran a ver interrumpidos sus tratamientos, al punto que hay familiares que atribuyen la muerte de algunos pacientes al cese de la provisión de estos fármacos.

Según pudo saber El Cronista, hay unos 2900 expedientes frenados y sólo un puñado pudieron mantener los tratamientos tras la presentación de los amparos. La situación es desesperante. Apenas unos 1000 están avanzando en el trámite que está activando recién reclamos de fines del año pasado .

Ahora, Leila Gianni vuelve a estar bajo observación porque lleva adelante la representación del Poder Ejecutivo en la denuncia que hizo Juan Grabois ante la falta de distribución de alimentos acopiados en galpones oficiales, al tiempo que también genera mucha sorpresa su abrupto cambio de posición política en muy poco tiempo.

Es que Gianni pasó de ser una militante de Aires, el espacio político liderado por Juan Cabandié, con quien además trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, a ser secretaria de Asuntos Legales bajo el ala de la Sandra Pettovello, la funcionaria más protegida por el Presidente.

Al mismo tiempo, pasó de tener un pingüino tatuado como referencia de su pertenencia política, a aparecer en medios y actos oficiales con una gorra de "Las Fuerzas del Cielo" y una remera de un león.

"El león se comió al pingüino", explicó en el cruce a los gritos con Grabois, que le gritó "kuka ladrona" y "abogada berreta". Por ahora, el juez Sebastián Casanello y la cámara federal que ayer revisaba la medida cautelar volvieron a darle la espalda.

Por fuera de lo colorido del personaje, la pregunta es obvia: ¿qué dice de un gobierno que su cara ante la Justicia en un tema crucial sea una funcionaria con esa trayectoria, que combina principios gelatinosos nivel Daniel Scioli con -al menos por ahora- poca pericia en la materia a la que se dedica?

¿Cuántas otras áreas estarán en la misma situación? Si chocan los trenes, si no hay gas en las estaciones de servicio, si falta plata en universidades, si no se reparte comida, ¿por qué no pensar que existe algo así como el "giannismo" como problema en la administración de La Libertad Avanza?

A todo esto, con los ingresos licuados, el Estado se va perfilando como el centro nacional de la selección negativa. Es imposible no vincular el dato de los más de 30 funcionarios que dejaron el área de Pettovello con los 1800 que permanecen desde antes del 10 de diciembre, según había confirmado en el informe al Congreso el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

El PAMI -otro ejemplo- empieza a ser también otro universo que llama la atención bajo la gestión de Esteban Leguizamo. En enero fue designado el abogado Claudio Heredia, un histórico empleado y militante del peronismo , al frente de la Gerencia de Políticas de Cuidado de la Secretaría de Derechos Humanos de la actual administración.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, y Esteban Leguizamo, al frente de PAMI

Heredia trabaja en la obra social hace 32 años , de donde pidió licencia en 2005, cuando pasó a trabajar con Alberto Fernández en la jefatura de Gabinete con Néstor Kirchner, antes de recalar más tarde como número dos de Carlos Zannini en la secretaría de Legal y Técnica.

Autodefinido como militante peronista "nacional y popular" según su cuenta de X, también se desempeñó en el PAMI en la gestión de Matilde Menéndez en los 90, en una etapa que quedó marcada por denuncias de corrupción.

En la actualidad consideran su designación en el PAMI como una más en un intento por revalorizar el trabajo del personal histórico dentro de una institución en un momento muy crítico, en el que se enfrentan días de "no hay plata" que genera tensión con los prestadores que se contratan y el personal.