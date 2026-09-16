El Gobierno colombiano entregará un bono de más de $1 millón a ciudadanos de estos municipios: a quiénes aplica y cómo cobrarlo. (Fuente: IA).

¡Pilas, colombianos! Renta Ciudadana habilitó el link oficial para verificar si eres beneficiario en septiembre de 2026

El Gobierno Nacional comenzó a entregar un apoyo económico temporal a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El primer desembolso supera los $3.324 millones y está dirigido a hogares que perdieron sus viviendas o no pueden habitarlas.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el beneficio se pagará durante tres meses y el monto dependerá de la categoría del municipio en el que se encontraba la vivienda afectada. La primera etapa comenzó en 14 municipios de Chocó.

El bono puede superar el millón de pesos mensuales

Los hogares ubicados en municipios de categorías 1 y 2, además de los distritos especiales, recibirán $1.050.543 mensuales. En las categorías 3 y 4, el monto será de $875.452,50, mientras que para los municipios de categorías 5 y 6 se estableció un pago mensual de $787.907,25.

La ayuda tendrá una duración de tres meses, por lo que cada hogar beneficiario podrá recibir el apoyo correspondiente a ese periodo, siempre que cumpla las condiciones establecidas y permanezca habilitado para el pago.

Familias afectadas por el terremoto reciben apoyo económico temporal para atender sus necesidades de vivienda. IA - El Cronista Colombia

Estos son los municipios donde comenzó el pago

La primera fase se puso en marcha en 14 municipios de Chocó:

Quibdó

Bajo Baudó

Río Iró

San José del Palmar

Nóvita

Bagadó

Lloró

Nuevo Belén de Bajirá

Río Quito

Alto Baudó

El Cantón de San Pablo

Riosucio

Bahía Solano

Cértegui

En estos municipios, los hogares habilitados pueden reclamar el dinero en los puntos de SuperGIROS autorizados. La entrega se realiza exclusivamente al jefe de hogar registrado, quien debe presentar su documento de identidad original para efectuar el retiro.

Quiénes pueden recibir el apoyo y cómo reclamarlo

Para acceder al beneficio, el hogar debe estar incluido en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente al sismo y contar con la certificación de la alcaldía que confirme que sus integrantes residían en el municipio al momento de la emergencia. Además, la vivienda debe aparecer oficialmente como destruida o no habitable.

Una vez habilitado el pago, el jefe de hogar dispone de 15 días calendario para retirarlo en el operador autorizado. Los pagos para Cali y otros municipios de Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda se implementarán posteriormente, una vez finalicen los trámites necesarios para definir los operadores encargados de realizar las entregas.