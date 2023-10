Hamas se llevó la vida de argentinos, pero algunos sectores lo apoyan

Parecen haber quedado atrás aquellos días en que turistas, estudiantes, personas que visitaban amigos, familiares, ciudadanos argentinos, disfrutaban de los encantos de la tierra prometida. Mas cuando sonaron las sirenas el fin de semana pasado, alrededor de las 6:30 horas, el cielo, el aire, se volvió turbio, espeso, la negrura de la muerte, con sorpresa, lo cubrió todo. La organización TERRORISTA Hamas comenzaba a hacer estragos. Escudados en una filosofía siniestra, el accionar de exterminio no sólo golpeó a la nación israelí, sin saberlo, se sentenciaron ellos mismos. Y digo sin saberlo refiriéndome a sus soldados, puesto que su organización los adiestra, no les enseña a pensar; de esa forma, cavaron la tumba de su propia gente. La respuesta lógica de Israel fue el contra ataque, luego de que Hamas asesinara, violara y secuestrara a niños, mujeres y hombres. Provocaron el quiebre de la endeble paz.

Me asombra cómo algunas personas -incluidos periodistas, analistas y hasta expresidentes- avalan el terrorismo, defendiendo con frases hechas y sin profundidad de análisis moral y social. Adentrarse a indagar respecto de lo que sucede en Medio Oriente es extremadamente difícil y complejo para personas corrientes, como es mi caso, que surfeamos en un laberinto del cual se busca la salida correcta, una que nadie encuentra. Pero hay algo que no necesita de un título doctoral, usar el corazón y el sentido común para ver lo que sucede sin un velo. Los líderes de las organizaciones terroristas de Palestina, donde sus mujeres y niños/as no tienen derechos y son tratados peor que un animal, no son, bajo ningún punto, merecedores de apoyo o templanza cuando cometen sus crímenes. Y esto no significa darle la espalda a la población civil vulnerable. Pero no se puede dejar que las cosas sucedan y trasciendan como si no pasara nada, porque sería avalarlos y prolongar el sometimiento. Mientras la política respalde y financie terroristas para expandir el poder en su forma más brutal, las personas seguirán muriendo, el negocio de armas continuará creciendo y las vidas humanas permanecerán como peones de un tablero.

El expresidente Evo Morales se pronunció en un escrito de su cuenta X: "Desde Bolivia, condenamos las acciones imperialistas y coloniales del gobierno sionista israelí". Relato que parecen querer replicar voces de algunos sectores: "Los ataques de Hamas son la respuesta a la política terrorista de conquista de Israel". Mientras engañan y manipulan a las personas con palabras de justicia como imperialistas, conquista, etc., tapan la gravedad que, incluso, viven aquellos a quienes defienden; los miles y miles de palestinos cuyos derechos humanos son vulnerados por hombres con mentalidad como la del grupo terrorista Hamas. Ellos mismos tratan a su población de esa manera, ¿cómo se espera que traten a quienes consideran diferentes? ¿Intentan tratar la paz con terroristas?

Se golpea a Israel acusándolos de ocupar un territorio, cuando lo que está en juego es mucho más que eso. Cuestionan una respuesta contundente y firme israelita ante crímenes sádicos por parte de Hamas. Deberían estar discutiendo las prioridades, y hacer una introspección, por qué apoyan a un grupo terrorista que decapita bebés, ¿a ese tipo de bárbaros defienden? Hay momentos en la vida que requieren de valentía y dureza en las determinaciones, por el bien del ser humano, por la libertad de los derechos, eso es lo que está haciendo Israel. Preocuparse por las familias, si van a poder regresar a salvo, los más de 710 compatriotas varados en Israel, quienes aguardan con desesperación regresar a nuestra tierra. Parece que siempre habrá un sector en nuestro país que quiere perjudicar a otros, inmolados en cuentos, relatos, a favor de quienes no respetan ni a su misma gente. Ya no estamos en la época de las cavernas, no se debe apoyar un sitio donde los derechos humanos son inexistentes. Son máquinas de empobrecer gente y osan de asociarse con los terroristas y comunistas. Eso sí, ellos le venden a la gente el discurso más lindo que puedan escuchar.

La guerra en Medio Oriente puede terminar de la peor forma si aquellos países que los rodean, los que hoy observan en silencio, se lanzaran al combate. Eso es algo que debería preocuparnos a todos, cómo se evita llegar a ese punto. Y no sabemos qué pasos va a seguir cada quien, de un lado y del otro de la frontera. Es posible que el resultado de la guerra no sea del agrado para ninguna de las partes. Pero fue necesario que Israel tome las riendas y termine con la barbarie de un pueblo que no reconoce los derechos de las personas en ninguna de sus formas.

Al momento, se debería preservar las vidas civiles y garantizarse los pasillos y corredores humanitarios. Entre tanto, cuando comiencen a llegar los ciudadanos argentinos desde Israel, afectados emocionalmente por lo que implica vivenciar un escenario bélico, esperemos poder recibirlos con sentido común, apoyándolos, y que no nos encuentren acá también peleando.

Que no pase mucho tiempo, que pronto pisen suelo argentino. A cada uno de ellos: los estamos esperando. Estamos en camino, Argentina te espera.