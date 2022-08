Ethereum sube más que Bitcoin: ¿qué está pasando?

Mientras que Bitcoin subió "tan solo" un 30% desde junio, Ethereum escaló más de un 90%, motivado por la nueva actualización de su sistema. ¿De qué se trata? ¿Qué se puede esperar? Quedate hasta el final que te cuento todo.



Las criptomonedas se vienen recuperando en las últimas semanas, a la par de una recuperación general en el mercado de acciones. Vale aclarar que últimamente tienen una gran correlación.

¿Por qué Ether (la criptomoneda del ecosistema Ethereum) está subiendo mucho más que Bitcoin? Básicamente porque va a ser más atractivo cuando salga a la luz Ethereum 2.0.

¿Ethereum superará a Bitcoin?: las claves que vaticinan los especialistas en criptomonedas



Dejará de tener el sistema de Proof of Work y pasará a Proof of Stake. Esto quiere decir que no se requerirán equipos de minería, sino que con solo depositar Ethers como garantía se recibirán las recompensas. Esta modificación favorece el funcionamiento de toda la red y reduce el consumo de energía de manera drástica.



Se estima que este cambio suceda a mitad de septiembre y desde que se estimó esa fecha, el precio comenzó a acelerarse. Como es sabido, el mercado se mueve por expectativas.

Veamos el ratio entre Ether y Bitcoin, que representa la relación entre sus precios. Si la relación sube, significa que a Ether le está yendo mejor que a Bitcoin, y viceversa.

El comienzo de año fue muy duro para las criptomonedas y las acciones. Bitcoin, como criptomoneda principal, cayó menos que Ether, por ende la relación caía. Sin embargo, la situación cambió desde julio.

¿Qué pasó en julio? Los desarrolladores de Ethereum comunicaron que en septiembre iba a actualizarse a Ethereum 2.0 Desde allí, Ether comenzó a subir mucho más que Bitcoin, por lo que la relación salió al alza.

Veamos la ponderación que tiene Ether, dentro de todo el ecosistema cripto:

El gráfico representa el Market Cap total de Ether en relación a todas las criptomonedas. Actualmente ronda el 19% y la ponderación está creciendo, cerca de superar los máximos de fines de 2021.

Los inversores esperan "The Merge" (el paso a Ethereum 2.0) con mucha expectativa y coinciden en que es la oportunidad de Ethereum para superar a Bitcoin, por todos los beneficios que generaría. La red va a ser más escalable y amigable con el medio ambiente. Y lo más importante es que no habrá mineros, por lo que habrá un ajuste importante en la oferta.

Esta nueva actualización podría generar un desembarco de jugadores institucionales y le podría disputar el puesto número uno a Bitcoin. Actualmente Bitcoin tiene un Market Cap de USD 440.000M, mientras que Ether uno de USD 205.000M. Las diferencias entre ambos se están achicando. ¿Lo superará alguna vez? Dependerá de la adopción de cada una. Habrá un lindo duelo.