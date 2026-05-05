La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este martes, 5 de mayo de 2026 es de 22,85 euros y fijan un total de 81.393 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,22%. En los últimos 10 días, Repsol mostró una clara tendencia alcista: 8 jornadas al alza y 2 a la baja, con una breve corrección temprana seguida de seis subidas consecutivas que refuerzan el impulso positivo. La volatilidad económica de Repsol en la última semana se establece en un 19.01 %, mientras que su volatilidad anual ha sido del 28.18 %. Dado que el 19.01 % es menor que el 28.18 %, esto indica que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año en comparación con las fluctuaciones recientes de la última semana. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos y que se destina a un fondo de inversión. Repsol es una compañía multienergética del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol (Madrid). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química y a la comercialización de energía y combustibles. Produce combustibles, lubricantes, GLP, petroquímicos, electricidad y gas, además de energía renovable. Su negocio se organiza en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono, con presencia en más de 20 países. Dispone de una amplia red de estaciones de servicio en España y Portugal, cotiza con el ticker REP y persigue la neutralidad de carbono en 2050.