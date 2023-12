El potencial transformador de la industria del software en la Argentina

En la actualidad, Argentina se encuentra ante una gran oportunidad para su desarrollo económico, y una de sus principales cartas es la llamada economía del conocimiento. Este sector incluye un amplio espectro de actividades, desde servicios informáticos y biotecnología hasta industrias culturales y creativas.

La industria se posiciona como el tercer sector exportador del país, y su potencial es innegable. Hoy, más de medio millón de personas trabajan en empresas del sector en Argentina. Esta es una cifra impresionante, pero lo emocionante es que, con las condiciones adecuadas, este número podría superar el millón de empleos de calidad, lo que brindaría oportunidades de alto valor agregado en todas las regiones del país.

Sin dudas, se presenta ante nosotros un horizonte de crecimiento claro y posible. Según IDC, consultora de investigación global líder, la inversión en transformación digital en el mundo alcanzará los u$s 3,4 billones en 2026. Para tomar dimensión de la oportunidad que tenemos frente a nosotros es importante comprender que hoy nuestro país exporta u$s 7800 millones por año y Polonia, nación con una población similar a la nuestra (38 millones de habitantes) exporta más de u$s 36.000 millones, es decir, cinco veces más que nuestra cifra actual. Rumania, por su parte, con una población de apenas 19 millones de habitantes, casi duplica nuestras exportaciones totales.

Lo que hace que este sector sea verdaderamente especial es su capacidad de influir directa e indirectamente en muchas otras industrias. No solo ayuda a las empresas a innovar y ser más competitivas, sino que también puede impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas ciudades, y descentralizar la matriz económica y social del país. Con talento como su principal activo, la economía del conocimiento puede generar nuevos ecosistemas en toda la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde Mendoza hasta Mar del Plata. Un ejemplo claro de esto puede verse en Tandil, donde en 2006 había solo 15 empresas en el sector tecnológico y actualmente, gracias a la colaboración entre el ecosistema universitario, gobierno y el polo tecnológico, existen más de 60 empresas con más de 2000 profesionales. En esta ciudad también, este año por primera vez las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas fueron las más elegidas por los estudiantes, lo que marca una fuerte tendencia en el impacto y la visión.

Diversidad e inclusión

Este impacto va más allá de las estadísticas, ya que conecta a los argentinos con nuevas formas de trabajo, culturas y oportunidades. Permite que las personas de cualquier localidad colaboren en proyectos para marcas y organizaciones de renombre mundial, lo que a su vez puede inspirar a miles de argentinos a generar nuevos proyectos y emprendimientos que generen más empleo y oportunidades. Otra característica que nos llena de orgullo a quienes trabajamos es que esta es una industria que para crecer es condición incorporar a todos. La diversidad, equidad e inclusión es para la economía del conocimiento un objetivo y al mismo tiempo un punto de partida. Eso lo hace absolutamente crítico para nosotros.

Hoy, la Argentina está posicionada de manera excepcional en el escenario global de la economía del conocimiento. Su talento, su ubicación geográfica estratégica, sincronización horaria con economías centrales, diversidad lingüística, riqueza en conocimientos técnicos y creatividad la convierten en un destino altamente atractivo para el sector. La combinación de estos factores proporciona a nuestro país una ventaja competitiva distintiva que nos brinda la capacidad de consolidarnos como referentes y brindar soluciones innovadoras a nivel mundial.

Sin embargo, para aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta, es clave impulsar una educación de calidad. En este mundo cambiante, estar en una actitud de aprendizaje continuo y tener una alta capacidad de adaptación es primordial. También necesitamos trabajar en forma coordinada para que los niveles iniciales, secundarios y universitarios preparen a nuestros jóvenes para el futuro. Solo así podremos duplicar el medio millón de empleos de calidad que tenemos hoy.

Argentina ha despertado al gigante de la economía del conocimiento, y tiene la oportunidad de aprovechar al máximo su potencial. Como mencioné previamente, este sector ofrece oportunidades para el crecimiento, la innovación y el desarrollo a lo largo de todo el país. El éxito exige una atención inquebrantable a la educación, directrices bien definidas y políticas gubernamentales que perduren más allá de los cambios de administración. Estamos frente a un tren que está en marcha, y Argentina tiene la oportunidad de subirse y liderar en este viaje hacia un futuro prometedor .