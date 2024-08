El plan 2025 para privatizar AySA: quieren copiar el modelo brasileño

La empresa brasileña Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo SA (Sabesp), abastece a 28 millones de personas y tiene una red que abarca 40.300 km de longitud. Desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Argentina está en la mira del gobierno, o al menos de las autoridades de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA).

La intención de la Argentina no es quedarse con acciones de la compañía brasileña (dónde inversores privados acaban de quedarse con otro porcentaje de la empresa), sino de copiar el modelo para privatizar AySA. Es decir, para que la red de distribución de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires, vuelva a manos privadas o a tener un socio privado que controle el management. Es decir, para que AySA deje de parecerse a la ex estatal Obras Sanitarias de la Nación creada en 1912 y se asemeje a la ex Aguas Argentinas, como se llamó la empresa cuando la privatizó el gobierno de Carlos Menem.

¿Por qué el Gobierno quiere tomar como ejemplo Sabesp para privatizar AySA?

Creen que la privatización de Sabesp es un hito en el sector de agua potable y saneamiento de Brasil, ya que los cambios en las normas facilitaron la entrada de empresas privadas en sectores que estaban bajo control estatal. Sabesp llevó el proceso de privatización en dos etapas en la que el Estado redujo su participación de 50,3% a 18,3%. Si bien las autoridades de AySA prefieren el modelo de venta parcial de acciones a inversores privados, como se hizo con Sabesp, en el Gobierno no se descarta la concesión total como se hizo en los '90.

Desde que asumió Milei, AySA es la empresa estatal que redujo más gastos. Y la compañía se perfila para terminar el año con una baja mayor, como los originados por telefonía (reducción de 35%); un recorte de 27% en la flota de vehículos y un 15% de la masa salarial. También por disposición del Gobierno se puso en marcha un plan de retiro voluntario. Todo el saneamiento de la compañía está vinculado a preparar a AySA para encontrarle un socio privado o que directamente pase a manos privadas.

¿Aprenderá la lección la Argentina? ¿O volverá a ser el Estado histórico que compra mal y vende peor?

La duda sobrevolará el país y se generarán miles de discusiones y debates. Pero la decisión ya está tomada y el Gobierno cree que marzo de 2025 es una buena fecha para que AySA pase a manos privadas y se convierta en la punta de lanza de la nueva movida privatizadora de la Argentina.