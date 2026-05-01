Este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 737.6107 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,57%. La cotización del Real mostró un avance: en la última semana subió 3.02% y en el último año acumuló una variación de 0.48%. En los últimos diez días, el Real comenzó con retrocesos, tuvo un breve tramo de estabilidad, alternó movimientos y cerró con dos avances consecutivos; en balance, terminó sin variación neta, aunque con impulso alcista al final. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 17.20%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 14.82%. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva respecto a los días pasados. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la situación económica. El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 73761.07332431833 pesos colombianos; 200 reales cuestan 147522.14664863666 pesos colombianos y 500 reales cuestan 368805.36662159165 pesos colombianos.