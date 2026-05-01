La cotización deleuro este viernes, 1 de mayo de 2026 llegó a 4285.8 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,83%. En la última semana, el euro subió 3.01%, pero en el último año acumula -7.62%, lo que sugiere una recuperación reciente pese a una tendencia anual negativa. En los últimos diez días, el Euro mostró volatilidad: empezó con dos descensos consecutivos, alternó variaciones, hiló un breve repunte de dos jornadas y terminó al alza, con balance casi plano. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a 4285.7998 pesos por euro, deberán pagar 428579.98 pesos colombianos; 200 euros costarán 857159.96 pesos colombianos y 500 euros costarán 2142899.90 pesos colombianos.