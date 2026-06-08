Grupo Ceta continúa ampliando su presencia territorial con la apertura de una sucursal de Ceta Capital Humano en Concordia y la proyección de otra en Paraná. Así, logra alcanzar las veinte sucursales a lo largo del país y proyecta su expansión hacia el noreste argentino, en línea con su estrategia de crecimiento federal y fortalecimiento de las economías regionales.

La nueva sucursal en Concordia cuenta con equipos especializados en reclutamiento, generalistas de recursos humanos y soporte administrativo de nómina, junto con canales de atención permanentes orientados a brindar respuestas ágiles tanto a empresas como a candidatos. Su desembarco permitirá potenciar el acompañamiento a industrias clave de la región mesopotámica.

“Estamos felices de que una nueva empresa elija la ciudad para instalarse, invertir y generar empleo. Se trata de un rubro que agrega valor porque la consultoría, la gestión de recursos humanos y el hecho de conectar personas con compañías de acuerdo a sus necesidades es un paso adelante. También es muy importante su aporte en la formación de los talentos”, indicó Francisco Azcue, intendente de Concordia. Entre los asistentes a la inauguración también estuvieron Eduardo Vidoni, de la secretaría de Trabajo de la ciudad y Pablo Ferreyra, secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda.

Ernesto Fernández Machado, CEO y fundador de Grupo Ceta, contó los motivos de su llegada. “Seguimos apostando a una expansión federal que nos permita estar cerca de nuestros clientes y de los trabajadores en cada región productiva del país. Cada provincia tiene sus particularidades y desafíos en materia de empleo y nuestro rol es acompañar ese desarrollo con soluciones de capital humano adaptadas a cada realidad local”, señaló.

La compañía cuenta con 350 talento internos y 4000 colabores externos y sostiene su crecimiento basado en un modelo de cercanía operativa, conocimiento del mercado laboral regional e incorporación de tecnología aplicada a los procesos de selección y gestión de talento. Proyecta una expansión hacia la zona del NEA con aperturas en Misiones, Chaco y Corrientes y así le quedaría sólo Formosa, Chubut y Tierra del Fuego para estar presente en todo el país.

La oficina de Gupo CETA en Salta.

“Con las apertura buscamos integrarnos al entramado productivo local y contribuir al desarrollo del empleo formal. Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades laborales y aportando soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia de los procesos de selección y gestión de talento en todo el país”, agregó Fernández Machado.

El conjunto de compañías especializadas que conforman Grupo Ceta ofrece soluciones a toda la cadena de valor del empleo y los servicios asociados. A Ceta Capital Humano, enfocada en personal eventual y gestión de talento, se suman Metroservicios, referente en activaciones y promociones; Metroyage, dedicada a servicios de limpieza profesional; y Skynde, unidad orientada a soluciones logísticas de última milla, almacenamiento y cross-docking.

El ecosistema se complementa con unidades sectoriales en agroindustria, hospitalidad, minería y oil & gas, y con las incorporaciones del año pasado de Strategy Latam, dedicada a la consultoría y desarrollo de talento ejecutivo, y a RedNova, centrada en innovación tecnológica aplicada al reclutamiento y análisis de talento.