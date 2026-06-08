Grupo Ceta continúa ampliando su presencia territorial con la apertura de una sucursal de Ceta Capital Humano en Concordia y la proyección de otra en Paraná. Así, logra alcanzar las veinte sucursales a lo largo del país y proyecta su expansión hacia el noreste argentino, en línea con su estrategia de crecimiento federal y fortalecimiento de las economías regionales.

La nueva sucursal en Concordia cuenta con equipos especializados en reclutamiento, generalistas de recursos humanos y soporte administrativo de nómina, junto con canales de atención permanentes orientados a brindar respuestas ágiles tanto a empresas como a candidatos. Su desembarco permitirá potenciar el acompañamiento a industrias clave de la región mesopotámica.

Executive search.Nace Strategy Latam, la nueva compañía de Grupo Ceta para la búsqueda y desarrollo de talento ejecutivo

“Estamos felices de que una nueva empresa elija la ciudad para instalarse, invertir y generar empleo. Se trata de un rubro que agrega valor porque la consultoría, la gestión de recursos humanos y el hecho de conectar personas con compañías de acuerdo a sus necesidades es un paso adelante. También es muy importante su aporte en la formación de los talentos”, indicó Francisco Azcue, intendente de Concordia. Entre los asistentes a la inauguración también estuvieron Eduardo Vidoni, de la secretaría de Trabajo de la ciudad y Pablo Ferreyra, secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda.

Ernesto Fernández Machado, CEO y fundador de Grupo Ceta, contó los motivos de su llegada. “Seguimos apostando a una expansión federal que nos permita estar cerca de nuestros clientes y de los trabajadores en cada región productiva del país. Cada provincia tiene sus particularidades y desafíos en materia de empleo y nuestro rol es acompañar ese desarrollo con soluciones de capital humano adaptadas a cada realidad local”, señaló.

La compañía cuenta con 350 talento internos y 4000 colabores externos y sostiene su crecimiento basado en un modelo de cercanía operativa, conocimiento del mercado laboral regional e incorporación de tecnología aplicada a los procesos de selección y gestión de talento. Proyecta una expansión hacia la zona del NEA con aperturas en Misiones, Chaco y Corrientes y así le quedaría sólo Formosa, Chubut y Tierra del Fuego para estar presente en todo el país.

La oficina de Gupo CETA en Salta.
La oficina de Gupo CETA en Salta.

“Con las apertura buscamos integrarnos al entramado productivo local y contribuir al desarrollo del empleo formal. Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades laborales y aportando soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia de los procesos de selección y gestión de talento en todo el país”, agregó Fernández Machado.

El conjunto de compañías especializadas que conforman Grupo Ceta ofrece soluciones a toda la cadena de valor del empleo y los servicios asociados. A Ceta Capital Humano, enfocada en personal eventual y gestión de talento, se suman Metroservicios, referente en activaciones y promociones; Metroyage, dedicada a servicios de limpieza profesional; y Skynde, unidad orientada a soluciones logísticas de última milla, almacenamiento y cross-docking.

El ecosistema se complementa con unidades sectoriales en agroindustria, hospitalidad, minería y oil & gas, y con las incorporaciones del año pasado de Strategy Latam, dedicada a la consultoría y desarrollo de talento ejecutivo, y a RedNova, centrada en innovación tecnológica aplicada al reclutamiento y análisis de talento.