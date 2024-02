El mercado mira a Economía y Caputo recibe al FMI con metas cumplidas

El regreso de los superávits gemelos en el primer mes completo de gestión, generó satisfacción en la administración de Javier Milei. Y es que más allá de la forma en que se transformaron los números rojos en azules y la posibilidad de extender esa dinámica en el tiempo sin aumentar el costo social y profundizar la recesión, los resultados apuntalaron la credibilidad que el mercado financiero expresa hacia la gestión económica, reflejada en el movimiento de acciones, bonos, riesgo país y, sobre todo, en la cotización y proyección del dólar.

En la City miran a Luis Caputo. Y, en especial, cómo el ajuste de shock prometido, en base al mantenimiento del Presupuesto 2023 y el efecto de la inflación sobre los gastos, le permitió al ministro de Economía recibir hoy a la delegación de autoridades del Fondo Monetario Internacional con parte de las metas del primer trimestre cumplidas antes de tiempo. Aún pese a que la ley Ómnibus no logró avanzar en el Congreso, el decreto de necesidad y urgencia se debate en la Justicia y los gremios aumentan la presión por la recomposición salarial con medidas de fuerza.

Salvo un cambio drástico en los próximos 39 días, el objetivo fiscal estaría cubierto gracias al superávit primario de 2 billones de pesos alcanzado en enero, que dejó un colchón de $ 518.400 millones en el resultado financiero para atravesar lo que resta hasta fin de marzo. También lo estaría la meta de acumulación de reservas en el Banco Central, que ya sumó los 6000 millones de dólares planteados para el trimestre en la revisión acordada con el organismo financiero.

Claro que la carrera por recuperar divisas arrancó tan abajo, que aún las reservas netas muestran un rojo de u$s 5000 millones. Por ello, la posibilidad de una dolarización de la economía no parece cerca, aunque tras la ratificación presidencial a la idea de la competencia libre de monedas, no habría que descartar que ese paso se concrete el año próximo, como parte basal de una campaña que plantea ganar bancas para erradicar del Congreso a quienes Milei califica como integrantes de la "casta".

Lo concreto es que, si continúa por esta línea, este año se haría realidad en el segundo semestre el levantamiento del cepo, unificación cambiaria mediante, como pide el FMI. Pero a Gita Gopinath, la enviada del Fondo, le preocupa saber cómo y en qué condiciones se llegaría a esa instancia. El Gobierno deberá conseguir que el campo acceda a liquidar exportaciones aún con brecha cambiaria baja y la caída de precios que muestra el mercado internacional. Pero, sobre todo, que la sociedad encuentre oxígeno en sus ingresos para sobrellevar la etapa estanflacionaria y reducir la conflictividad. La sustentabilidad del plan, que buscan cotejar desde Washington.