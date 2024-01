El Gobierno lo niega, pero los gremios temen que se dolarice la economía

La quinta licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas de 690 empresas por un valor nominal (VN) de u$s 2454 millones.

" De esta forma, el monto agregado suscripto del Bopreal Serie 1 hasta la fecha es de VN u$s 4096 millones, quedando disponible un monto remanente por hasta VN u$s 904 millones" , señaló el Banco Central (BCRA) en un comunicado oficial.

El programa de subastas de la Serie 1 tendrá el martes y miércoles de la semana que viene su último capítulo, según anticiparon a Télam fuentes de la autoridad monetaria.

Los Bopreal son títulos que fueron diseñados por la máxima autoridad monetaria para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas que importan en la Argentina con sus casas matrices o sus proveedores extranjeros.

Con los bonos, el Gobierno dice que aspira a estirar los plazos de pago en un contexto de bajas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.

Si bien en el Gobierno aseguran que la dolarización hoy no es un tema prioritario, lo cierto es que el Bopreal es un bono en dólares. Es decir, con el Bopreal se dolariza el pasivo del BCRA. Porque se empiezan a desarmar posiciones de plazos fijos para demandar ese bono, y al desarmarse los plazos fijos caerá como contrapartida el pasivo remunerado del BCRA (que pasará a tener un pasivo en dólares).

Al mismo tiempo, la dolarización fue una promesa de campaña de Javier Milei. Por lo tanto, puede no ser prioritaria en este momento, pero el mercado no la descarta.

Otros que no descartan la dolarización son los gremios. No la quieren, pero creen que va a pasar. Si bien el tema no surgió esta semana ni durante la marcha de la CGT ni durante el acto en el que habló Pablo Moyano, hay preocupación en los dirigentes sindicales porque están convencidos de que el Gobierno va a intentar dolarizar la economía este mismo año cuando ingresen al BCRA, los dólares de la cosecha.

La subasta de ayer más que duplicó el resultado de la tercera licitación del Bopreal, que con u$s 1179 millones había sido la más exitosa hasta el momento. El buen resultado registrado se explica por tres motivos principales: una mayor certeza sobre el volumen y los precios en el mercado secundario; la superación de trabas operativas; y el incentivo a entrar por la eximición del Impuesto País para quienes suscriban Bopreal hasta el 31 de enero.