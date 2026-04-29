La inestabilidad meteorológica volverá a marcar el pulso climático en España este miércoles, con un escenario dominado por precipitaciones generalizadas, tormentas localmente fuertes y un descenso significativo de las temperaturas máximas en amplias zonas del país. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno afectará principalmente al centro y oeste peninsular, mientras que el este quedará parcialmente al margen. El avance de un sistema inestable provocará cielos mayormente cubiertos y un empeoramiento progresivo de las condiciones a lo largo del día. Las lluvias comenzarán desde primeras horas en regiones del centro, oeste y Cantábrico, con tendencia a intensificarse durante la tarde y extenderse a casi todo el territorio. En varias comunidades, estos episodios podrían incluir granizo y rachas de viento de fuerte intensidad. Las previsiones apuntan a que regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid concentrarán los fenómenos más adversos. En estas zonas, las precipitaciones podrían adquirir carácter tormentoso y alcanzar intensidad fuerte, con posibilidad de granizo y ráfagas de viento intensas, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada. En el nordeste de Andalucía y áreas del sistema Ibérico, el alto Ebro y la cornisa cantábrica, también se espera una evolución similar, con chubascos que podrían intensificarse de forma puntual. En contraste, la fachada oriental peninsular y el extremo sur presentan menor probabilidad de lluvias, mientras que Baleares y Canarias quedarán al margen de los fenómenos más severos, con precipitaciones débiles y ocasionales. La presencia de calima en la mitad este y Baleares añadirá un elemento adicional, ya que podría provocar lluvias de barro en algunas zonas, afectando la visibilidad y la calidad del aire. Las temperaturas máximas registrarán un descenso generalizado en buena parte del país, con caídas más notorias en el centro y oeste peninsular. Este cambio marcará un contraste respecto a jornadas anteriores, especialmente en regiones del interior. Por el contrario, zonas como Baleares, el sureste peninsular y el Cantábrico oriental experimentarán un leve ascenso térmico. En cuanto a las mínimas, el comportamiento será dispar: descenderán en el oeste, mientras que aumentarán en el centro-este y en el archipiélago balear. Este patrón refleja la complejidad del sistema atmosférico que atraviesa la península. El viento soplará de forma moderada en varias regiones, con predominio del sur en Andalucía occidental y del sureste en el valle del Ebro. En los litorales del este y en Galicia se esperan vientos del este y nordeste, con intervalos de mayor intensidad. En el resto del territorio, se mantendrán condiciones más suaves, aunque no se descartan rachas fuertes asociadas a las tormentas.