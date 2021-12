El FMI sostuvo a Macri, benefició a inversores y endeudó a la Argentina

Está claro que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un prestamista de última instancia. Es decir, el organismo multilateral, le puede prestar a un país cuando tal Estado haya quedado afuera de los mercados internacionales.

La tasa a la que presta el Fondo es claramente ventajosa, porque es bastante menor que la que rige en el mercado. Sin embargo, esas tasas y ese préstamo de última instancia vienen por lo general atados con programas de recupero de esos créditos otorgados. En la mayoría de los casos, para poder pagar, los países recurren a un achicamiento del Estado, o para decirlo de otra forma, a la reducción del déficit fiscal.

Pero no hay que perder de vista que el FMI también es un organismo político compuesto por más de 100 países miembros. En el caso argentino hay dos verdades. En primer lugar que las crisis son recurrentes, el déficit fiscal crónico, la inflación, la falta de dólares y el endeudamiento y las devaluaciones, son palabras comunes para cualquier ser que habite estas latitudes. En segundo que la intencionalidad política de apoyar a un gobierno o quitarle 'el banquito', parece una suerte de potestad, que el FMI, no la dice pero que se sospecha que la tiene.

Ayer fue el propio Fondo el que reconoció que el programa económico que implementó el gobierno de Mauricio Macri y por el cual recibió un crédito de 45.000 millones de dólares "no cumplió con los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa".

"El programa salió de su curso en agosto de 2019 y la Junta Ejecutiva solo completó cuatro de las doce revisiones previstas. Las autoridades decidieron cancelar el acuerdo el 24 de julio de 2020", señaló dijo noche en un comunicado tras la evaluación que realizó el Directorio del organismo.

¿Era posible que a un país que ya apuntaba para una nueva crisis le otorguen el mayor crédito en la historia del organismo financiero?

Lo que parece inadmisible es que el crédito que se le otorgó a la Argentina no entra en los rangos de la normalidad. No había alguna posibilidad de que el país pudiese hacer frente a semejante compromiso. Los u$s 45.000 millones que la Argentina recibió del FMI no se pueden pagar ni en el tiempo ni en la forma en que fueron acordados.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que el FMI entendió que "se debería haber entendido mejor el fenómeno inflacionario en la Argentina y que no se podía pensar que sólo con la política monetaria y la tasa de interés se podía resolver" como propuso el gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri. "El FMI reconoció que la plata se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados, que era un salvataje a acreedores que habían entrado a hacer una apuesta en 2016, y que se utilizó para financiar la formación de activos externos", afirmó Guzmán en una entrevista con C5N.