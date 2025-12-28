Cuenta Guillermo Coppola, que siendo manager de Hugo Orlando Gatti, un día fue a visitarlo a su departamento dado que el legendario arquero se encontraba enfermo. Al querer levantar la cortina de la habitación, cayeron dólares. Eran los que tenía atesorados en el taparrollo, otra versión del colchón. Los gobiernos en la Argentina vinieron expulsando desde 1940 a los ahorristas al dólar y fuera del sistema bancario.

Proliferó el “canuto” en los tapaenchufes, medias en el placard o bien en una caja de Nesquick enterrada en el jardín. Era dinero en blanco pero llevado al negro por la imposibilidad de acceder al dólar en el mercado oficial. No confundir con el dinero generado una economía en negro, que va por otro carril.

Caputo en el evento de Cides en el Alvear Cides

La reciente aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal cambia el régimen penal tributario, la extinción de la acción penal y la prescripción. Pero para el “canuto” o los dólares del colchón la novedad pasa porque se elimina la obligación de declarar la evolución patrimonial en el Régimen Simplificado de Ganancias. Si aparece un incremento patrimonial de año a año, rige la zona liberada, con topes bastante elevados.

¿ Llevarán los ahorristas sus dólares a los bancos? ¿Los gastarán ? Tenerlos en el colchón tampoco está exento de riesgos. Sería más lógico llevarlos a los bancos. Si luego se los gasta o no, ello es otra cuestión. El ministro Caputo dio unas pistas este fin de semana en la red social X. Dio “like” a un posteo de “la Roma del Sur” que señalaba que “espero que los compliance (Departamento de Legales sobre normas de los bancos) no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro. No rompan más”.

Posteriormente Luis Caputo destacó directamente que “si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”.

Con la reglamentación y el correr de las semanas, deberían ir en aumento gradualmente los depósitos en dólares del público. Ya están en niveles máximos, en u$s 36.500 millones colocados a tasa cero. Deberían ir en aumento. Queda por delante algo instalado por décadas que es generador de dólares blue, que es directamente la economía en negro, en sector que van desde la construcción al comercio. Pero el ahorrista expulsado de la formalidad, ahora tiene una zona liberada a disposición.

Luz verde.