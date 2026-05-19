Romano presentó en el seminario “Desafíos de la política de ingresos públicos y opciones para fortalecer los sistemas tributarios” los cambios tributarios planificados para evaluar sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Renta de Actividades Empresariales (IRAE). Según el funcionario, la intención es avanzar en medidas que reduzcan la regresividad del sistema fiscal y yo.

“El aumento de recaudación no podía venir por el impuesto a la renta personal, porque genera pocos recursos: de nada sirve accionar sobre el IRPF, cuando explica solamente el 10% de la recaudación”, dijo Romano, y añadió que “debemos avanzar en términos de reducir o mitigar la regresividad del IVA”.

También señaló el interés por estudiar “la viabilidad” de un “IVA personalizado” y por repensar la mezcla entre la imposición sobre dividendos, la renta perso

Tras la difusión de su presentación y declaraciones, Romano aclaró que lo que se propondrá es un estudio de viabilidad de esos ajustes tributarios y no su implementación en este período de gobierno. “En ningún momento hablé de implementación”, afirmó según declaró al semanario Búsqueda.

La postura complementa lo que expresó el 9 de mayo el ministro Gabriel Oddone, quien había ratificado que no están previstos cambios tributarios adicionales durante el resto del período de gobierno: “El compromiso que nosotros tenemos es no implementar modificaciones tributarias adicionales en este período de gobierno”, dijo Oddone.