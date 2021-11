El enigma que preocupa al deporte mundial: ¿dónde está Peng Shuai?

La tenista Peng Shuai (35) permanece desaparecida luego de acusar al exviceprimer ministro chino , Zhang Gaoli (75) de abusos sexuales.

El 2 de noviembre, la campeona de dobles en Wimbledon (2013) y Roland Garros (2014), desde su cuenta de Weibo - equivalente chino de Twitter- denunció que Zhang, uno de los líderes del Partido Comunista, la habría forzado a mantener relaciones sexuales durante 3 años.

A la media hora, ese posteo fue eliminado y desde el 4 de noviembre se bloquearon las búsquedas del mensaje y no se tienen más noticias sobre su paradero.

Tras rumores de desaparición, la tenista china Peng Shuai dialogó con el Comité Olímpico



"Me informaron que una compañera tenista está desaparecida después de haber revelado que había sido abusada sexualmente. Espero que Peng Shuai y su familia estén a salvo y bien. Estoy shockeada por la situación y le mando amor y luz. #whereispengshuai (dónde está Peng Shuai)", escribió Naomi Osaka en su Twitter.

Chris Evert, extenista y múltiple campeona de 18 Grand Slam tuiteó: " Conozco a Peng desde que tenía 14 años; todos deberíamos estar preocupados; esto es serio; ¿dónde está? ¿Está a salvo? Cualquier información sería bienvenida".

Gabriela Sabatini se sumó al reclamo y la Asociación Argentina de Tenis (AAT) publicó en Twitter: "Desde la AAT nos unimos a la pregunta que inquieta al mundo del deporte: ¿Dónde está Peng Shuai? Quince días después de denunciar al exvicepresidente de China Zhang Gaoli por abuso sexual, la ex N°1 del mundo en dobles desapareció y no hubo más noticias sobre su paradero".

Serena Williams escribió: "Estoy desolada y conmocionada al conocer la noticia de mi compañera Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible. Esto debe ser investigado y no debemos permanecer en silencio", junto a una foto de Peng con la frase "#WhereIsPengShuai".

Steve Simon, CEO de la WTA (Asociación Femenina de Tenis), advirtió en una entrevista concedida a CNN: " Estamos dispuestos a retirar nuestros negocios de allí y lidiar con todas las complicaciones que conlleva porque esto es realmente mucho más importante que el negocio. Las mujeres deben ser respetadas y no censuradas".

Y agregó: "Nos hemos comunicado con ella en todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los que disponemos, y a través de otras formas de contacto, pero hasta la fecha todavía no hemos podido obtener una respuesta".

Simon ya se había mostrado preocupado al poner en duda la autenticidad de un correo electrónico difundido por el medio pro oficialista chino CGTN, donde la tenista afirmaba hallarse bien y descansando en su casa.

"Si fue obligada a escribirlo o si alguien lo escribió por ella, no lo sabemos, pero en este momento no creo que tenga ninguna validez y no estaremos cómodos hasta que tengamos la oportunidad de hablar con ella", apuntó por entonces el directivo de la WTA.

"¿Por qué tuviste que volver conmigo, llevarme a tu casa para obligarme a tener sexo contigo?", había publicado Peng en sus redes sociales el 2 de noviembre.

A partir de entonces, la censura se ha apoderado del ciberespacio para borrar cualquier atisbo sobre las acusaciones que pesan sobre Zhang Gaoli.

Los censores han bloqueado los motores de búsqueda en Internet y también todas las transmisiones de la cadena norteamericana CNN.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, se negó a comentar si el gobierno chino iniciará una investigación bajo el argumento que "no era una cuestión diplomática".

UNA DUDOSA VIDEOLLAMADA AL PRESIDENTE DEL COI

Un hecho nuevo contribuyó a crear mayor incertidumbre sobre la suerte de Peng.

Se difundió una videollamada que habría mantenido con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), donde la tenista insistía estar "sana y salva", pidiendo que "se respetara su privacidad".

Durante 30 minutos Peng conversó con el titular del COI bajo la vigilancia de un funcionario, quien anteriormente fue secretario del Partido Comunista del Centro de Administración de Tenis de la Administración General de Deporte de China. El COI publicó una declaración y una foto de la videollamada, pero no se dio a conocer el video completo.

"La llamada del COI no alivia nuestras preocupaciones por el bienestar o la seguridad de Peng", dijo Yaqiu Wang, investigadora china de Human Rights Watch (HRW), dedicada a temas como la censura en Internet, la libertad de expresión, la protección de la sociedad civil y la defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

Zhang, como viceprimer ministro, estuvo a cargo de los asuntos económicos, encabezando al grupo que impulsó la candidatura y que más tarde trabajó en los preparativos de JJOO de Invierno de Beijing, habiéndose fotografiado junto al presidente del COI, Thomas Bach.

Algunos analistas internacionales consideran que la videollamada fue un acto de encubrimiento o truco publicitario por parte del COI, en un intento por aliviar las tensiones dentro del mundo deportivo.

PRÓXIMA ESTACIÓN, JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

"Together for a Shared Future" ("Juntos por un futuro compartido")

Es evidente que las autoridades del COI se encuentran en una encrucijada ante la explosión mediática del caso, a poco de las vísperas de los JJOO de Invierno (desde el 4 al 20 de febrero 2022).

El presidente Xi Jinping mantiene buenas relaciones con el titular del COI , y las expectativas son el relanzamiento de los deportes de invierno entre 300 millones de chinos. Xi considera que la base para convertirse en una potencia deportiva está en el incentivo a los deportes de aceptación masiva.

Actualmente, el Estado chino convoca a miles de niños cada año para entrenamientos a tiempo completo mediante una red de más de 2000 escuelas deportivas.

Este proceso tiene por meta un cambio de estrategia en los números estadísticos. A partir de 1984, el 75% del oro olímpico obtenido se distribuye entre 6 deportes (no masivos): tenis de mesa, tiro, clavados, bádminton, gimnasia y halterofilia.

El plan es lograr mejores resultados en los deportes más populares, fomentar la industria deportiva y elevar las cifras entre los consumidores .

EL COSTO DE LOS JUEGOS

Se estima que el plan de inversiones del Banco de China para los JJOO de Invierno 2022 ronda los 30 billones de yuanes (unos 3.900 millones de euros).

Chen Siqing, presidente del Comité Olímpico y del Consejo de Administración del Banco Industrial y Comercial de China, ha comentado que el banco mejorará la red de servicios y diversificará los productos financieros a fin de proporcionar una gama de servicios para Beijing 2022.

Otro de los proyectos innovadores en etapa de desarrollo, es el "Yuan Digital" como moneda virtual de pago electrónico (DCEP).

"Para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, estamos tratando de que el e-CNY (sigla de "yuan digital") esté disponible no sólo para los usuarios domésticos, sino también para los atletas internacionales y visitantes similares" declaró el vicegobernador del Banco Popular de China (PBoC), Li Bo.

"Nuestro objetivo no es reemplazar el dólar estadounidense ni ninguna otra moneda internacional sino permitir que el mercado elija y facilitar el comercio y la inversión internacional. Estamos trabajando con nuestros socios internacionales. Con suerte, a largo plazo, también tendremos una solución transfronteriza" concluyó el banquero.

OTROS CASOS DE CONFESIONES Y MENSAJES FORZADOS

A más de tres semanas no existen indicios de investigación alguna sobre la acusación inicial de Peng que luego resultó borrada.

Según escribió Macarena Vidal Liy, corresponsal en Asia del diario El País de España, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han hallado similitudes entre las recientes declaraciones públicas de Peng y las confesiones forzadas de activistas y disidentes detenidos en el pasado y distribuidas por medios oficiales chinos, en las que aseguraban que todo "estaba bien".

Una reconocida abogada defensora de los derechos humanos, Wang Yu, se sintió públicamente ofendida y criticó a su hijo adolescente por marcharse de China.

Wang fue parte del grupo de abogados detenidos en julio de 2015, acto de persecución conocido como la "represión del 709" por el mes y el día en que se inició. La abogada fue detenida junto a más de 300 abogados y activistas de derechos humanos acusados de subversión. Fue puesta en libertad bajo fianza un año después, permaneciendo desde entonces bajo estricto control policial.

El músico y poeta de la etnia uigur Abdurehim Heyit, detenido en Xinjiang, aseguraba encontrarse en buen estado de salud. Un medio oficial publicó un video en el que aparecía para desmentir las informaciones que denunciaban su muerte.

"Mi nombre es Abdurehim Heyit. Hoy es 10 de febrero de 2019. Estoy siendo investigado por supuestamente haber violado las leyes nacionales. Ahora estoy en buen estado de salud y nunca he sufrido abusos", afirmó Heyit en un video de 25 segundos publicado por China Radio International (CRI).

Días después, un portavoz de la Cancillería de Turquía difundió la noticia de la muerte del músico ocurrida en un centro de detención. Heyit había sido condenado a 8 años de prisión por una de sus canciones. Sin embargo, el deceso no pudo confirmarse de manera oficial.

En enero de 2016, el librero hongkonés Gui Minhai, de nacionalidad sueca, confesó ante la TV y en medio del llanto, que había regresado (voluntariamente) a China para rendir cuentas por haber atropellado a una persona 15 años atrás, cuando conducía borracho en su ciudad natal, Ningbo. Fue uno de los 5 colaboradores de la editorial Hong Kong Mighty Current apresados en 2015. Había publicado una serie de libros sobre supuestas intimidades de líderes chinos. En enero de 2018, fue nuevamente detenido a bordo de un tren con destino a Beijing, en el que viajaba acompañado por dos diplomáticos suecos.

El 24 de febrero de 2020, Gui Minhai fue condenado a 10 años de prisión y a 5 años de privación de sus derechos políticos por "proporcionar ilegalmente información de seguridad a entidades extranjeras", sin acceso a sus familiares ni asistencia letrada. Este caso fue reportado por Amnistía Internacional como de "censura y violación de la libertad de expresión".

EL SILENCIO DEL ACUSADO

El silencio de las autoridades es habitual cuando el acusado es un funcionario del Partido Comunista (PCCh), aunque por primera vez, el movimiento #MeToo de China denuncia a un ex alto funcionario del PCCh.

Zhang, nacido en una familia de humildes agricultores, se retiró oficialmente tras el 18° Congreso Nacional del Pueblo (2018) cumpliendo con la regla que impide a los líderes mayores de 68 años ser reelegidos.

Su última aparición pública fue en las celebraciones del centenario del PCCh, en julio pasado.

Alfred Wu, profesor asociado de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de Singapur, opina que si el Partido Comunista tomara medidas, "no lo anunciarán de inmediato, sino que esperarán a que pase la tormenta primero, para mostrar fuerza".

En tanto, Yaqiu Wang de Human Rights Watch opina que "la ausencia de la voz de Zhang es una manifestación del poder no contabilizado del Partido Comunista. En lugar de responder públicamente a una acusación que había atraído una atención internacional tan intensa, como tiene que hacer un líder en un país democrático, Zhang y el PCCh simplemente silenciaron a Peng".

ES HORA DE DESVELAR EL MISTERIO

Las autoridades del Comité Olímpico están bajo fuego cruzado. Por un lado, la inminencia de los juegos acorta el plazo para responder con certeza sobre todo lo sucedido con la tenista china. Por otro, las denuncias sobre un "pacto de silencio" presionan a favor de un posible un boicot internacional a "Beijing 2022" que ya está bajo la consideración de EE.UU. Muchas voces claman por esta alternativa, en defensa de los derechos humanos y la seguridad de los atletas olímpicos.

La dinámica del deporte hace más visibles los actos privados de la élite que ha tocado la cima del éxito y la popularidad, más aún cuando -como en el caso Peng- son exhibidos por el poder de turno como símbolos nacionales.

Los grandes deportistas suelen pagar altos precios por la fama y ser una presa fácil ante los ataques de la sinrazón étnica, política, social, religiosa, cultural, convirtiéndose en víctimas silenciadas por obra del autoritarismo más extremo.

Ilustres argentinos como Juan Manuel Fangio (La Habana, 1958) y Alfredo Di Stéfano (Caracas, 1963), sufrieron secuestros que conmovieron a los aficionados, logrando superar con entereza ese trauma para después contarlo en primera persona.

En tiempos en que el mundo vive convulsionado tras la pandemia, los acertijos están a la orden del día. Ya no sirven como un pasatiempo sino que son fuentes de preocupación y malos presagios. Desde esta columna hacemos votos para que la joven Peng pronto reaparezca en libertad de acción para contarnos la verdadera historia.