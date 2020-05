Qué ver en ESPN: no hay partidos, así que programa series y películas

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus , los documentales en general se han convertido en uno de los géneros preferidos de la gente que encuentra, ya sea en las plataformas de streaming o en señales como HBO, productos de gran nivel, pero también se erigieron en una suerte de salvavidas para los canales de deportes.

El estreno de la serie "El último baile" -que en Argentina puede verse por Netflix- sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls, que fue visto a través de ESPN por más de 6 millones de personas en los EE.UU., marcando un récord histórico para la cadena, es sólo la punta del iceberg de un fenómeno que encontró en la cuarentena un ambiente ideal para su éxito y expansión.

Como en todo el mundo, la suspensión de todos los eventos deportivos golpeó fuerte a los canales especializados en nuestro país, que vieron cómo su rating se desplomó. Para suplantar las competencias en vivo, debieron recurrir a imágenes de archivo y documentales, y con el correr de los días fueron repuntando como una alternativa.

Pero quizás una de las novedades más llamativas la propone ESPN a través de su señal ESPN2, que desde este lunes a las 22 ofrecerá un segmento de cine y series de ficción con temática deportiva.

De lunes a viernes y con maratones los sábados y domingos que repetirán lo emitido en la semana, el canal comenzará a utilizar el inmenso catálogo de The Walt Disney Company, de cuyo grupo forma parte.

La propuesta, que los voceros de la cadena aseguraron a Télam "llegó para quedarse" aún cuando vuelvan las competencias tras la pandemia, iniciará con "El César", serie de 26 episodios protagonizada por el mexicano Armando Hernández sobre las hazañas y desgracias del ex tricampeón mundial de boxeo Julio César Chávez.

Además, todos los viernes de mayo se emitirán películas como "Jamaica bajo cero" (con el bobsleigh como deporte), "El juego que hizo historia" (golf) o la reciente "Un golpe de talento" (con Jon Hamm, sobre béisbol).

La cadena también le ha dado mayor relevancia en su grilla a la premiada "ESPN 30x30", una serie de documentales creada para conmemorar justamente los 30 años de la señal, que cuenta historias muchas veces poco conocidas del deporte de los Estados Unidos, pero con una excelente narración y testimonios de primera mano. Se puede ver tanto en el canal lineal así como a través de su plataforma ESPN Play

Y este mismo lunes se podrán ver varios de sus capítulos, arrancando a las 14 hs con The House Of Steinbrenner (ESPN3/ESPN Play), sobre George Steinbrenner, un constructor de barcos que compró en 1973 a los New York Yankees de la MLB en su peor momento, y no solo cambió la cara de una franquicia, sino también de un deporte completo. A las 15 hs se puede ver Marion Jones: Press Pause (ESPN3 / ESPN Play), sobre la vida de la ex atleta Marion Jones; y alas 20 hs Unmatched (ESPN3/ESPN Play), que narra la historia de la feroz rivalidad entrelas tenistas Chris Evert y Martina Navratilova en las décadas de 1970 y 1980, pero a que pesar de todo forjaron una amistad inquebrantable.

Otro canal que apostará por la emisión de ficción es TNT Sports, que proyectará desde este lunes 4 de mayo y de lunes a viernes dos capítulos diarios, a las 11 y a las 18, del famoso animé japonés "Capitán Tsubasa", aquella serie que la generación criada en los "90 conoció como "Los supercampeones".

La señal también emite la serie documental "Historias de El Gráfico", los martes de 21 a 22.

Otro canal deportivo que está ofreciendo documentales es DirecTV Sports, que pone a disposición en su app a demanda premiadas películas documentales como "Messi" de Alex de la Iglesia, y "Diego Maradona", de Asif Kapadia.

En Fox Sports sólo dos programas están saliendo en vivo aunque con horario reducido y con sus integrantes transmitiendo desde su propia casa. Se trata de "90 Minutos de fútbol" y "Fox Sports Radio", ambos conducidos por Sebastián Vignolo. En el resto de la grilla destacan especiales de archivo del fútbol argentino, Copa Libertadores, Champions y otros dedicados a figuras del fútbol.

Por su parte, TyC Sports obtuvo muy buenos ratings con la retransmisión del Mundial de Brasil, el ciclo "Grandes peleas" de boxeo y otros especiales.