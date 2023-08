Efecto Milei: dolarización del fútbol y el fantasma de la B

Por estos días el candidato presidencial Javier Milei se encuentra en estado de gracia. Tras resultar el más votado en las elecciones primarias (PASO) su exposición mediática creció aún más hasta imponerles la agenda al resto de los políticos.

Con más de 7 millones de votos obtenidos, su irrupción a nivel popular derrumbó las piezas del tablero tradicional.

Según algunos analistas, se trata de un perfil emergente de la mega crisis en los inicios del siglo XXI (2001/2002). Por esa época, la sociedad clamaba "que se vayan todos" en alusión a una clase dirigente tan incompetente como alejada de los tormentos ciudadanos.

Messi - Inter de Miami - MLS: fútbol, negocios y reglas claras

"Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente. Ahí sabremos si la sociedad quiere esa plata de porquería que emiten los políticos delincuentes de nuestro país o una moneda de verdad" sostiene el líder de La Libertad Avanza (LLA) en su eslogan de campaña.

Más allá del discurso preelectoral, desde hace varias décadas, la divisa norteamericana sirve como moneda de pago en las transacciones de bienes y servicios.

En un mundo globalizado, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) publicitada como "La Liga de los campeones del mundo" es una clara demostración del fenómeno "dolarización" que domina desde hace largo tiempo las finanzas y la economía.

La opinión de Sergio "Kun" Agüero en el centro del debate

"Estamos muy jodidos. Para mí hay que sacar los pesos y poner dólares. Yo diría, ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso para donde lo llevas? A ningún lado. Mirá España, te acordás que tenía pesetas y las sacaron", precisó Agüero en conversación vía streaming con su excompañero del seleccionado nacional Maximiliano Rodríguez.

"Cien millones de pesetas te decían y andá a saber cuánto es. Lo mismo acá, cuando viene un europeo para Argentina te dicen "cien millones de pesos" y no saben cuánto es", concluyó el ex futbolista del Manchester City.

En la misma línea, la economista y candidata a diputada por los libertarios, Diana Mondino , en diálogo con CNN apuntó: "Mucha gente está empezando a entender el mensaje de Milei. Estamos teniendo una dolarización por decisiones de la gente. Todos están ahorrando en dólares y las empresas tratan de poner los precios en dólares. La dolarización está muy metida en las actividades diarias".

Según el economista y ex director del FMI, Claudio Loser : "La dolarización como concepto es muy atractiva, pero su instrumentación es muy difícil. No se trata solamente de convertir los billetes circulantes, sino también préstamos y depósitos. No es algo tan automático, tiene que haber un sistema de apoyo para lograr ese cambio". Y agregó: "A mi juicio es un proceso muy difícil, donde uno pierde su política monetaria y requiere de una estricta disciplina fiscal. Sin eso, es imposible dolarizar".

Por su parte, el ex Ministro de Economía del actual gobierno, Martín Guzmán , también dio su opinión: "No sólo no va a haber pesos, sino que tampoco va a haber dólares, no va a haber trabajo, no va a haber nada".

En tanto, el premio Nobel de Economía Paul Krugman , en un posteo en la red social X afirmó: "La Argentina comercia casi el doble con la Unión Europea que con Estados Unidos. En todo caso, deberían adoptar el euro".

El "dólar fútbol" y la visión de Milei

A partir de julio de 2022, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó una nueva normativa para evitar la salida de dólares de sus reservas. A consecuencia de la brecha entre el dólar oficial y otros valores de la divisa en el mercado cambiario (superior al 90%), los clubes se vieron forzados a utilizar una mixtura entre el dólar oficial (BCRA) y el dólar MEP (o dólar bolsa), fijándose un valor intermedio para los contratos de jugadores extranjeros.

Este valor dólar se sumó a más de una decena de tipos de cambio diferenciales que en los últimos años cohabitan a nivel local (dólar soja, dólar Qatar, dólar agro, dólar tarjeta, dólar blue, dólar ahorro, CCL, MEP, entre otros).

Sobre los ingresos por futbolistas transferidos al exterior, se debe deducir el equivalente al 50% del valor de transferencia: 25% de impuesto PAIS, 15% al jugador, 7% de aportes previsionales, 2% a la AFA y 1% impuesto de sellos.

Esta problemática alcanza a los premios obtenidos por la Selección Argentina (Copa América y Mundial de Qatar), como a la proporción a distribuir entre los futbolistas que residen en el extranjero.

Los millones de dólares provenientes de la FIFA (U$S 42 millones) y la CONMEBOL (U$S 10 millones) debieron ser parte de una reingeniería (hasta el momento no declarada) tendiente a evitar la enorme sangría que hubiera significado canjearlos por pesos argentinos según la cotización del dólar oficial (BCRA).

Desde el año 2021, el actual diputado y candidato presidencial Javier Milei propugna la eliminación del Banco Central (autoridad monetaria) como uno de los ejes de su programa de gobierno. "Lo quiero dinamitar. Quiero que se rompa todo y queden todos los escombros, como recuerdo de una institución que tanto daño nos hizo, nos reventó el futuro, nos sacó las esperanzas y nos mata con una inflación que sólo beneficia a los chorros de la política y perjudica al resto de los argentinos" declaró.

La inversión millonaria de AFA en Miami

En medio de la gran ola expansiva de Leo Messi en la MLS de EE.UU., la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) planea destinar unos U$S 10 millones de dólares para construir un Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Hialeah, al sur de Florida (Miami-Dade).

Este emprendimiento se complementará con un complejo edilicio (1500 metros cuadrados) tras un acuerdo con el alcalde Brent Latham, quien autorizó la cesión por 30 años de un predio en North Bay Village.

Allí la Selección Argentina tendrá su base para la Copa América 2024 y el Mundial 2026, además se instalarán una oficina comercial y una central de operaciones para la captación de nuevos talentos.

El fantasma de la B

Mientras las autoridades de AFA, con el presidente Claudio "chiqui" Tapia a la cabeza y el DT del seleccionado mayor, Lionel Scaloni, planifican con una visión 360 siguiendo el método de las grandes ligas, el fútbol local permanece estancado y a la deriva, sin soluciones a la vista.

La falta de reglas claras y continuos cambios en la organización de las competencias son muestras evidentes de la decadencia.

Así, en plena disputa del torneo de primera división se eliminó otro de los descensos de los cuatro programados originalmente.

Antes de iniciarse la actual Copa de la Liga, tres clubes con chances de perder la categoría le pidieron a la AFA anular los dos descensos hasta hoy vigentes.

Uno de los cuestionamientos fue que no resulta razonable dirimir la permanencia en un torneo corto (14 fechas), dividido en dos zonas (fase de grupos) y con playoffs a partir de los cuartos de final.

Sin bien este planteo habría sido rechazado, según informa Doble Amarilla se evalúa modificar el sistema de descensos y el orden de disputa de los torneos para la temporada 2024.

Al finalizar la primera fecha de la Copa de la Liga, Independiente de Avellaneda (Rey de Copas) le aceptó la renuncia al DT Ricardo Zielinski, y luego de una apurada ronda de entrevistas con entrenadores, arribó Carlos Tevez con la obligación de sacar al equipo del fondo de la tabla.

Después de su primer partido con victoria 2 a 1 frente a Vélez Sarsfield (con un polémico penal validado por el VAR), Tevez comentó: "A Independiente lo sacamos entre todos. No solamente los grandes; los chicos también deben hacerse responsables de la situación y crecer rápido. Están todos arriba del barco".

Ese barco al que alude el flamante DT del "rojo" navega en un mar de incertidumbre. Mientras algunos equipos buscan una tabla de salvación "cueste lo que cueste" para no naufragar, los simpatizantes de clubes con puntajes más altos, agitan los fantasmas que sobrevuelan el camino que conduce al descenso de categoría (aunque le hayan borrado la letra "B" que la identificaba).

La cercanía del abismo lleva a reflexionar sobre errores y bajezas de quienes fueron elegidos para dirigir y cuidar a las instituciones pero no cumplieron. Quizás todo lo malo que pueda suceder no sea por culpa de la dolarización sino más bien por la ausencia de valores básicos para garantizar la sana competencia.