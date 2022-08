Dólares y gasto, las claves del plan Massa para estabilizar la economía

Conseguir dólares, ajustar gastos, contener los precios y la demanda social, reducir la presión sobre la deuda, generar superávit comercial y cumplir el acuerdo con el FMI . Esos son los objetivos que persiguen las medidas que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy para transitar su gestión. Un plan que ahora deberá cumplir con la expectativa exhibida durante su jura para salir de la delicada situación en la que se encuentra el país.

La Argentina necesita recomponer sus reservas internacionales pero, sobre todo, ordenar sus cuentas fiscales para estabilizar la economía. Eso implica aumentar el flujo de dólares hacia el Banco Central y reducir los gastos, no solo para cumplir con la meta de ajuste del déficit primario, sino también para que la autoridad monetaria retenga las divisas que hoy se le van rápidamente por la demanda del Tesoro y el mercado financiero (u$s 430 millones en los últimos tres días y más de u$s 1700 millones desde comienzos de junio).

En la mirada del titular del BCRA, Miguel Pesce, esa cuenta negativa se revertirá el mes próximo, cuando ya no se necesite gastar tanto en la compra de energía. Pero a este ritmo de pérdida de reservas, llegar a septiembre con dólares en la caja se tornó en un objetivo difícil de cumplir.

La Argentina necesita recomponer sus reservas internacionales pero, sobre todo, ordenar sus cuentas fiscales para estabilizar la situación económica

Por ello es necesario que más allá del aval político que recoja Massa dentro del Gobierno para ejercer el nuevo rol, el interés inicial depositado en un equipo que se terminará de completar hoy se traduzca en un programa efectivo que logre estabilizar la economía, con medidas que le otorguen consistencia al frente fiscal y cambiario.

Y que recuperen también una estructura de precios perdida durante la gestión de Martín Guzmán y el breve paso de Silvina Batakis por Hacienda, a pesar del acuerdo firmado con el FMI que otorgó la hoja de ruta que hoy se pretende recuperar.

Será, en principio, con incentivos al campo, el sector pesquero, el minero, el de hidrocarburos y el de economía del conocimiento para que aceleren la liquidación de divisas en el país. Un pedido a organismos financieros y fondos de inversión para que sumen más dólares al Central. Una reducción de subsidios, transferencias del BCRA y gastos para achicar el déficit fiscal. La promoción del ahorro energético. Un canje de bonos. Y una compensación a jubilados, entre otras medidas.

Algunos con pensamiento más ortodoxo y otros con uno más heterodoxo, los economistas tienen diferentes miradas sobre cómo superar la crisis en la que se encuentra inmersa la Argentina, pero hay una frase en la que casi todos coinciden con los políticos: "Decir lo que hay que hacer es fácil, ejecutarlo es lo difícil". Comienza el turno de Massa.