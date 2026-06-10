En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 10 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 230,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del -893,7492 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días.

Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente de los inversores.

Bitcoin Cash muestra una evolución claramente bajista, con una variación de -5.18% en la última semana y de -66.87% en el último año, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en este periodo y refleja un entorno de pérdidas y alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 115.78 %, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 54.99 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 230,6 euros.