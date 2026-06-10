Este miércoles, 10 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 230,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del -893,7492 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días.
Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente de los inversores.
Bitcoin Cash muestra una evolución claramente bajista, con una variación de -5.18% en la última semana y de -66.87% en el último año, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en este periodo y refleja un entorno de pérdidas y alta volatilidad.
¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?
La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 115.78 %, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 54.99 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.
Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 230,6 euros.