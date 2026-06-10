En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este miércoles, 10 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 1.901,93 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,73% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que la demanda y el interés por Ethereum están en aumento.

En la última semana, Ethereum registró un avance del 3.6%, mostrando un impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año su variación ha sido del -62.75%, lo que refleja una rentabilidad anual fuertemente negativa. El repunte semanal no compensa las pérdidas acumuladas, por lo que el balance a 12 meses sigue siendo claramente desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 78.97%, superando su volatilidad anual del 55.72%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.