En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 10 de junio de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,29 euros. El valor de apertura refleja una variación del 123,11192 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos dos días. Esto indica un aumento en su valor, sugiriendo un interés creciente por parte de los inversores.

La cotización de Ripple muestra un leve repunte semanal del 1.65%, señal de un movimiento alcista de corto plazo; sin embargo, en el último año registra una variación del -62.58%, lo que implica una rentabilidad negativa significativa para quienes han mantenido la inversión en ese periodo y evidencia una alta volatilidad en su evolución.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 51.17%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 56.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.