Con los frentes políticos divididos, las elecciones anticipadas pueden terminar siendo una PASO

A partir de la ley que suspendió las PASO a nivel nacional, replicada luego por la Ciudad de Buenos Aires , hay un tablero político que se está acomodando a pasos acelerados. La decisión que falta, pero que seguramente llegará en breve, tiene que ver con el casi seguro desdoblamiento que impulsará la provincia de Buenos Aires .

El lanzamiento el sábado pasado de una línea interna por parte de Axel Kicillof , gobernador bonaerense, fue respondido con dureza por el kirchnerismo. El senador Oscar Parrilli , presidente del Instituto Patria, consideró que esa estrategia es "desubicada" y "fuera de tiempo". Para que no queden dudas de su pensamiento, remarcó que "no sirve de nada esa actitud de diferenciarse o separarse de Cristina Kirchner ", algo que el mandatario ya había hecho cuando no apoyó la postulación de la expresidenta para conducir el PJ nacional.

Axel Kicillof

Kicillof considera que su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es un paraguas que le permitirá sumar fuerzas locales en una elección desdoblada de legisladores provinciales y concejales municipales. Hay muchos intendentes peronistas que siguen recelosos de La Cámpora y que buscan despegarse de Cristina.

El gobernador aún tiene que tomar la decisión final. Pero hay poco espacio para retroceder. La división del peronismo ya es visible, aunque falta conocer la reacción de Sergio Massa , el tercer jugador relevante en este partido.

En el ámbito de las alianzas posibles para La Libertad Avanza, las señales también apuntan a un escenario dividido. El sablazo que Mauricio Macri le propinó a Santiago Caputo el fin de semana (prometió incluso que no será el último) deja al PRO cada vez más lejos de la chance de un acuerdo, pese a los esfuerzos de Diego Santilli y Guillermo Montenegro. Esa opción ya está descartada en la Ciudad, donde Jorge Macri hizo punta en el desdoblamiento y se votará el 18 de mayo.

La realidad es que a LLA le interesa más el comicio de octubre, porque su meta es sumar fuerza en las dos cámaras del Congreso. Javier Milei quiere a José Luis Espert como punta de lanza. Hacia abajo hay diálogos con fracciones dispares, incluso peronistas. Pero para elecciones locales, cubrir candidatos para 135 distritos y la legislatura bonaerense no será tarea fácil.