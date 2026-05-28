Este jueves, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este jueves

Cuanto más dispuesto estés a ceder con tu pareja, mejor te sentirás, porque dejarás aflorar tu lado más generoso y, a la larga, esa actitud te beneficiará. Ponerse de acuerdo en varios aspectos será positivo y te ayudará a suavizar lo negativo. Un gesto o detalle con ella será algo que no olvidará.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este jueves?

Leo, en el trabajo la suerte te acompaña cuando cedes y colaboras: tu generosidad abre puertas y te trae respaldo. Un pequeño acuerdo o gesto con un colega suavizará tensiones y te beneficiará a largo plazo.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Cede un poco hoy: te sentirás mejor. Buscad acuerdos para suavizar lo negativo. Ten un detalle con tu pareja: no lo olvidará.

La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.