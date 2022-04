Cedears de ETFs: cómo funcionan y cuáles son los activos más interesantes para seguir

En enero de este año, se lanzaron los Cedears de ETFs , o Exchange-Traded Fund -por sus siglas en inglés-.



Los ETF en cuestión (NYSE ARCA: SPY, DIA, IWM, EEM, XLF, XLE, EWZ, ARKK. NASDAQ: QQQ) son instrumentos pertenecientes al mercado financiero de Estados Unidos.

El funcionamiento de los ETF se asemeja al de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) tal como los conocemos en Argentina, un fondo privado tiene una cartera de inversión con ciertos activos en ella y el inversor tiene la posibilidad de adquirir cuotapartes que le dan exposición a esos activos. La diferencia entre ambos recae en que, en lugar de suscribir y rescatar en forma directa como ocurre con los FCI, en los ETF las cuotapartes se operan en mercado secundario tal como si fuese una empresa como Apple (NASDAQ: AAPL) o UBER (NYSE: UBER).

Por otra parte, un CEDEAR (Certificado de Depósito Argentino) es un certificado que acredita, en el mercado local, la tenencia de un activo en el exterior, es libremente intercambiable, en pesos y en el mercado nacional, pero, a diferencia de las acciones locales, su precio depende del valor del activo extranjero y, por cotizar en pesos, del valor del tipo de cambio (dólar CCL).

Hasta ahora sólo existían CEDEARs de acciones (empresas como Google, Apple, Mercadolibre, entre cientos de otras).

Los CEDEARs de ETF permiten al inversor ganar exposición a determinadas industrias o grupos de empresas y así, a través de un solo instrumento, poseer una cartera que puede estar concentrada o diversificada dependiendo del ETF elegido, sin la necesidad de comprar acciones de cada compañía individualmente y rebalancear periódicamente su cartera.

Para conocer información sobre un ETF se puede recurrir a su documentación oficial, la cual es de acceso público a través de Internet e incluye documentos como el Fund Prospectus o Fund Holdings en los cuales se detallan los activos en los que el fondo invierte y su metodología, se elabora sobre los riesgos asociados y se muestran los resultados históricos en el desempeño del índice.

Es interesante ver el detalle de algunos de ellos extraído directamente de estos documentos:

SPY (SPDR® S&P 500® ETF Trust): invierte en 500 compañías del mercado de Estados Unidos y cubre 24 diferentes industrias como Tecnología, Salud y Energía, por lo que permite invertir en forma ampliamente diversificada.

Compuesto por AAPL (Apple Inc.), MSFT (Microsoft Corporation), AMZN (Amazon.com Inc.), GOOGL (Alphabet Inc.), entre otras.

ARKK (ARK Innovation ETF): invierte en compañías que define como "disruptivas" basando su elección en que los productos o servicios ofrecidos por ellas guardan orígen en grandes avances tecnológicos o científicos en industrias como la Automatización y Robótica, la Inteligencia Artifical o las Finanzas.

Compuesto por TSLA (Tesla Inc), ZM (Zoom Video Communications), COIN (Coinbase), SPOT (Spotify Technology SA), entre otras.

QQQ (Invesco QQQ Trust, Series 1): sigue el Nasdaq-100 Index por lo que invierte en las 100 compañías más grandes del Nasdaq Stock Market y cubre diferentes industrias como Tecnología, Salud y Consumo, por lo que permite invertir en forma ampliamente diversificada. Compuesto por AAPL (Apple Inc.), MSFT (Microsoft Corporation), AMZN (Amazon.com Inc.), NVDA ( Nvidia), entre otras.

Ante esta nueva posibilidad sólo resta preguntarse cómo se puede invertir en ellos.

Hasta mediados de enero, para poder hacerlo, un inversor debía operar directamente en el exterior o a través de un broker local que contara con partners internacionales, siendo el monto mínimo de compra de USD 34 (NYSE: EWZ), sin contar comisiones.

Al día de hoy, gracias a los CEDEARs de ETF, ya es posible realizarlo en forma completamente local y desde un monto mínimo de ARS 1.211 (BCBA: ARKK).