Este lunes, 27 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 729.55817 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,9%. En la última semana, el Real subió 1.01%, mientras que en el último año cayó 1.87%, indicando un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, el Real se mantuvo estable dos jornadas, cayó cuatro seguidas, repuntó una, volvió a estabilizarse dos y cerró con otra subida, con sesgo bajista suavizado al final. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 15.86%, es superior al 14.76% de la volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado. El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 729.5581442056638 pesos colombianos, es de 72,955.81442056638 pesos; comprar 200 reales cuesta 145,911.62884113276 pesos y 500 reales cuestan 364,779.0721028319 pesos.