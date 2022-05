Brasil acelera la apertura y lucha contra la inflación

El gobierno de Jair Bolsonaro en plena campaña electoral, donde va segundo en las encuestas con cerca de 10 puntos de distancia de Lula da Silva, busca desesperadamente frenar el impacto inflacionario surgido a partir del proceso de recuperación económica post pandemia y principalmente por el alza de los commodities debido a la invasión de Rusia a Ucrania en febrero pasado. Para tratar de enfrentar un escenario de alta inflación que no cede, la cartera del ministro Paulo Guedes lanzo fuertes medidas de impacto al comercio exterior brasileño llevando a cero el impuesto a la importación de 11 productos, incluido el acero. Este recorte incluye productos de la canasta básica y la construcción, y busca impactar sobre la línea de flotación de la inflación núcleo en Brasil. También por otro lado, Brasil avanzó con una nueva reducción general del 10% en el Arancel Externo Común (TCE) del Mercosur, vigente hasta finales del 2023, que se centraría en casi todas las importaciones brasileñas, dejando fuera pocos sectores como el sector automotriz y la caña de azúcar.

En este contexto observamos como el gobierno de Bolsonaro sigue firme en su idea de avanzar con una mayor apertura de la economía brasileña y aprovecha la situación del contexto internacional, y frente a la inacción de los otros países que forman parte del Mercosur, avanza en hacer un nuevo recorte en las tarifas cobradas por la compra de productos desde fuera del bloque, como lo hizo a fines del año pasado.

Con las medidas anunciadas, el gobierno quiere dar un "shock de oferta" al reducir el costo de importar varios artículos, lo que ayudaría, en teoría, a forzar la caída de los precios de la industria nacional frente al consumidor. Cabe destacar que esta medida en términos políticos frente al ecosistema empresario busca distanciarse de las declaraciones del ex presidente Lula. quien en apunta a la idea de controles de precio en la economía.

La evaluación de la cartera económica brasileña es que la reducción de impuestos para los importados podría hacerse sin perjudicar a la industria nacional, ya que el decreto del presidente Jair Bolsonaro amplió la reducción del Impuesto a los Productos Industrializados (IPI) del 25% al 35%, impactando sobre 6000 productos importados desde el Mercosur. Sin embargo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Alexandre de Moraes, suspendió la medida para los productos industrializados en el resto de Brasil que compiten con los fabricados en la Zona Franca de Manaos, generando ruido en medio a una campaña electoral cada vez más caliente.

En la práctica, el conjunto de medidas representa más del 87% de los productos gravados de esta manera, donde las reducciones llegan al 0% o tuvieron un recorte del 20%. Según el Comité Ejecutivo de Gestión (Gecex) de la Cámara de Comercio Exterior (Camex), la medida estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2023, en un nivel excepcional. El objetivo del Ministerio de Economía es abaratar casi todos los bienes importados, con el fin de beneficiar a la población en general y a las empresas que consumen dichos insumos. "La medida de hoy, sumada a la reducción del 10% ya realizada el año pasado, acerca el nivel arancelario brasileño al promedio internacional y, en particular, a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", dijo el secretario Lucas Ferraz y agrego, "sin dejar de lado las necesidades de adaptación del sector productivo, el gobierno federal ha promovido gradual y paralelamente las medidas para reducir el Costo Brasil, como la reciente reducción del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) - una mayor inserción internacional de la economía brasileña. Es importante señalar que, desde 1994, cuando se creó, el AEC nunca había sido objeto de una revisión amplia".

El Ministerio de Economía estima que, a largo plazo, la reducción del Arancel Externo Común (AEC) sobre las importaciones mencionadas (10% en 2021 más 10% en 2022) representará alrededor de u$s 100 mil millones en el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño, u$s 80 mil millones en inversiones, u$s 140 mil millones en aumento de importaciones y u$s 130 mil millones en exportaciones. El resultado total será de cerca de u$s 300 mil millones en la cadena de comercio exterior (suma de importaciones y exportaciones), además de reducir el nivel general de precios en la economía.

Para el mundo y principalmente para el Mercosur, esto puede representar una oportunidad de corto plazo para algunos nichos de productos alimenticios como proteína animal y cereales, así como para productos industrializados para construcción y otros, debido a las restricciones de logística internacional por el aumento de los costos energéticos como también por las dificultades operativas que trae el rebrote de la pandemia en Asia. Sin embargo, a mediano plazo este consenso de apertura económica que existe en Brasil pondrá una competencia adicional para las exportaciones de Argentina principalmente a Brasil frente a la entrada de nuevos jugadores extrazona, así también por el posible desvío de inversión que acentuará aún más los desbalances económicos hacia el interior del Mercosur.

En síntesis, debemos entender que en las elites brasileña existe un consenso básico en el combate a la inflación mediante cuatro ejes principales. En primer lugar, se lucha contra la inflación enfriando la economía con un alza de tasas mediante un Banco Central independiente. En segundo lugar, se intenta abrir la economía con reducción de impuestos distorsivos y aranceles de importación. En tercer lugar, se buscan acuerdos políticos básicos para avanzar, aunque sea lentamente, con reformas económicas en áreas como la energía y tributaria entre otros. Y, por último, el sistema institucional brasileño ha demostrado ser capaz de frenar los intentos del Ejecutivo de intervenir en los precios de la economía a partir de un aprendizaje doloroso que dejo la presidencia de Dilma Roussef en el pasado, y que hoy vuelve a estar presente al buscar frenar los intentos de Bolsonaro de intervenir en Petrobras sobre los precios de los combustibles.