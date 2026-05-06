Un pequeño pueblo alejado de los acelerados tiempos de los entornos urbanos tiene una propuesta más que atractiva para quienes busquen comenzar desde cero y con muchas ventajas. Se trata de Arenillas, una localidad de apenas 40 habitantes ubicada en la provincia de Soria, España. Emplazada en un entorno rural de unos 30 kilómetros cuadrados, lanzó una iniciativa de repoblación que ofrece casa gratis, trabajo garantizado y una nueva vida alejada del ritmo urbano. El proyecto impulsado por el municipio y la Asociación Cultural de Arenillas rehabilitó siete viviendas disponibles para quienes quieran instalarse de forma permanente. Pero la propuesta va más allá del techo: incluye empleo seguro como albañil, orientado al mantenimiento y la restauración de inmuebles municipales, y la posibilidad de hacerse cargo del bar social del pueblo, que funciona como centro de encuentro vecinal. La respuesta superó todas las expectativas. “En menos de una semana recibimos 116 solicitudes de personas interesadas en empezar de nuevo en Arenillas”, señaló Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural. Según explicó, entre los interesados hay denominadores comunes: personas agotadas de la vida en la ciudad, otras que buscan mayor cercanía con su trabajo y también quienes ven en esta oportunidad una salida para mejorar su situación. La vida cotidiana en Arenillas está marcada por el contacto directo con la naturaleza. El pueblo está rodeado de campos de lavanda y plantas aromáticas que se utilizan para producir esencias y miel de manera artesanal. En materia de servicios, cuenta con consultorio médico y espacios comunitarios, aunque el transporte público es limitado y algunas gestiones requieren desplazarse a localidades cercanas. A pesar de su tamaño, Arenillas logró mantener su población estable durante los últimos 40 años. En verano, especialmente durante las fiestas de agosto, el censo puede trepar hasta las 300 personas. “Arenillas es comunidad, unión vecinal y un destino perfecto para empezar una vida tranquila”, afirmó Gismera. Pese a su pequeño tamaño, el pueblo cuenta con varios puntos de interés cultural e histórico: la Iglesia de San Cipriano y Santa Justina, la Casa Solariega del Curato, la Ermita de San Martín, un Museo Etnográfico, un alambique para la destilación de hierbas aromáticas y la Fuente Romana. El proyecto de repoblación tiene criterios claros. Se priorizan personas o familias dispuestas a radicarse de forma permanente, integrarse a la vida comunitaria y asumir un rol activo. El compromiso laboral es fundamental: los nuevos habitantes deben poder desempeñarse en construcción, mantenimiento o en la gestión del bar social. También se valora a quienes tengan intención de emprender o sumar nuevos servicios al pueblo, dado que el objetivo es reactivar la economía local, no solo aumentar el número de habitantes. Se trata de un proyecto de largo plazo, pensado para quienes quieran construir una vida nueva en un entorno rural. El calendario de celebraciones del pueblo tiene dos fechas destacadas: el 15 de mayo, en honor a San Isidro Labrador, y la primera semana de agosto o finales de septiembre, con las fiestas de San Cipriano.