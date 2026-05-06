Un avión Harrier AV-8B+ de la Armada Española ha realizado por primera vez un repostaje en vuelo con un Airbus A330 MRTT del Ejército del Aire y del Espacio. El hecho supone un avance clave en la interoperabilidad entre ambos ejércitos. La maniobra consistió en el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo, una capacidad que permite ampliar el alcance de las aeronaves de combate. Este tipo de operación resulta determinante en escenarios modernos donde la autonomía marca la diferencia. Hasta ahora, este tipo de ejercicios no se había llevado a cabo entre estas dos plataformas dentro de las Fuerzas Armadas españolas, lo que convierte el operativo en un hito relevante en términos de integración operativa. El repostaje en vuelo entre el Harrier AV-8B+ y el A-330 se realizó mediante la conexión entre sistemas distintos pero compatibles. El caza utiliza un sistema de pértiga, mientras que el avión cisterna opera con cesta y manguera. La compatibilidad entre ambos sistemas fue clave para completar con éxito la maniobra. Este avance demuestra la capacidad técnica de las Fuerzas Armadas para integrar plataformas con características diferentes. El ejercicio marca un punto de inflexión, ya que habilita nuevas posibilidades operativas en misiones conjuntas, tanto a nivel nacional como en escenarios internacionales. El Harrier AV-8B+ es el primer caza del mundo capaz de despegar y aterrizar verticalmente o en pistas cortas (V/STOL). Esta característica lo convierte en una pieza clave en operaciones embarcadas, especialmente desde el portaaeronaves LHD Juan Carlos I. Gracias al repostaje en vuelo, el Harrier AV-8B+ puede extender su permanencia en el aire, aumentar su radio de acción y mejorar su capacidad de respuesta. Esta ventaja resulta crucial en entornos donde el combustible limita la operatividad. Además, el sistema integra sensores avanzados como radar de interceptación, TPOD y FLIR, lo que le permite operar en todo tipo de condiciones, tanto diurnas como nocturnas. El A-330 MRTT se ha consolidado como una de las principales plataformas de repostaje en vuelo de las Fuerzas Armadas españolas. Su capacidad para suministrar combustible a diferentes aeronaves lo convierte en un activo estratégico. Este avión cisterna permite mejorar la interoperabilidad no solo a nivel nacional, sino también en el marco de operaciones internacionales con fuerzas aliadas. Su versatilidad refuerza el alcance de las misiones aéreas. El primer repostaje en vuelo con un Harrier AV-8B+ refleja el avance en la integración de capacidades entre la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, en un contexto donde la coordinación resulta esencial. El éxito de esta maniobra confirma el progreso en la coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. La interoperabilidad se consolida como un elemento clave para afrontar desafíos actuales. El repostaje en vuelo permite a las aeronaves permanecer más tiempo en operación, ampliar su alcance y responder con mayor rapidez ante distintos escenarios. Estas capacidades son fundamentales en misiones de defensa y proyección. Este hito marca un paso adelante en la modernización militar española, al integrar plataformas y sistemas que potencian la eficacia operativa conjunta.