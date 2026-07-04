La transformación del sistema financiero está separando dos dimensiones que durante años funcionaron integradas: la principalidad estructural y la principalidad conductual. Mientras los bancos conservan atributos sistémicos clave, la frecuencia cotidiana empieza a redefinir el poder competitivo.

Durante años, los bancos midieron la principalidad por tenencia de productos y volumen operado. El Banco principal era aquel donde el cliente cobraba su sueldo, tenía su tarjeta, su crédito y concentraba la mayor parte de su operatoria financiera. Pero esa lógica empieza a ceder.

La batalla más relevante del sistema financiero ya no pasa únicamente por quién tiene la cuenta del cliente, sino por quién logra formar parte de su comportamiento cotidiano.

El sistema financiero atraviesa una reconfiguración asimétrica del poder competitivo: el poder no desaparece, se redistribuye entre jugadores, capas y funciones. En este proceso aparece una tensión cada vez más visible. La relevancia estructural de los bancos se mantiene, pero pierden centralidad en el uso diario. La decisión financiera ocurre cada vez más fuera del banco. La ejecución, muchas veces, sigue ocurriendo dentro.

En esa línea, según estudios de la consultora Brain Network el 97% de las personas de 21 a 65 años con un producto financiero usa billeteras digitales, mientras que el 96% sigue operando con bancos. Ese solapamiento explica buena parte de la dinámica competitiva actual.

Los bancos aún conservan espacios de exclusividad estructural: cuenta sueldo, crédito hipotecario, determinados segmentos de renta alta y, sobre todo, confianza sistémica. Pero, en paralelo, las Fintechs avanzan sobre los espacios de uso frecuente y el día a día.

La dimensión conductual empieza a definirse por frecuencia de uso, experiencia y recurrencia. Lo relevante pasa a ser el uso diario. La ventaja ya no está solamente en el producto, sino en la capacidad de capturar recurrencia.

Ahí aparece uno de los cambios más profundos de esta etapa: la centralidad financiera ya no depende únicamente de dónde está depositado el dinero, sino de dónde ocurre el comportamiento cotidiano del usuario.

Durante años, la competencia en banca fue -explícita o implícitamente- por ser el punto de entrada. Incluso, hasta hace poco, el onboarding digital sin fricción era uno de los principales campos de batalla.

Este modelo rompe esa lógica. La relación ya no es necesariamente del Banco. Es de quien construye el contexto.

Las finanzas embebidas aceleran esta dinámica. El momento financiero se traslada al contexto y se integra en marketplaces, supermercados, plataformas de delivery, energía o telcos.

En ese escenario, la competencia deja de girar exclusivamente alrededor del producto financiero y pasa a disputarse en el momento de la decisión de compra. A su vez, la experiencia de uso adquiere un rol determinante.

El usuario valora cada vez más el acceso directo, la reducción de pasos y la velocidad operativa. La estabilidad deja de ser un diferencial para convertirse en un requisito básico. En definitiva, menor fricción.

Sin embargo, la principalidad estructural conserva fortaleza. El caso de la cuenta sueldo es uno de los ejemplos más claros. El nivel de cambio de banco sigue siendo relativamente bajo y continúa fuertemente influenciado por la empresa empleadora.

Pero, al mismo tiempo, aparece un fenómeno relevante: aunque muchos usuarios mantienen la acreditación en su banco tradicional, en una gran cantidad de casos trasladan -a distinta velocidad- esos fondos hacia otras plataformas. La cuenta sueldo empieza así a transformarse en una cuenta puente. Ese comportamiento sintetiza buena parte de la transición actual. La acreditación puede seguir ocurriendo dentro del sistema bancario tradicional, pero el uso cotidiano de los fondos empieza a desplazarse hacia otros jugadores.

Por eso, el desafío ya no pasa solamente por retener la cuenta, sino por conservar el uso, la recurrencia y la relación cotidiana con el cliente. La reconfiguración financiera actual no elimina al Banco, pero sí redefine su lugar dentro del sistema. Y probablemente ahí esté una de las discusiones estratégicas más relevantes de los próximos años. Porque en la próxima etapa del sistema financiero, la principalidad ya no se va a definir únicamente por quién tiene la cuenta, sino por quién captura el comportamiento.