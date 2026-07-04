El Washington State Department of Licensing detalla en su sitio web oficial cuáles son los documentos y requisitos con los que los diferentes conductores deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir en el estado.

En ese sentido, los adultos de 70 años o más tendrán que considerar que existe un sólo formato en el que podrán renovar su carné de circular, de lo contrario, tendrán prohibido llevar a cabo el trámite.

Alerta conductores de 70 años: el Gobierno bloqueará la renovación de la licencia de conducir a todas estas personas

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, todos los mayores de 70 años tienen prohibido realizar el trámite de la licencia por cualquier vía que no sea en persona en una oficina oficial.

Esta gestión puede hacerse sin cita, aunque la recomendación es intentar sacar un turno para asegurar que habrá disponibilidad para la atención.

En Washington los mayores de 70 años sólo pueden renovar su licencia de conducir en persona. Shutterstock

Otras personas que deben renovar su licencia de conducir de esta manera

Además de adultos mayores, se exige la renovación en persona a quienes

Deban aprobar un examen de visión

Necesiten de una nueva fotografía

Hayan renovado online en la última fecha de vencimiento

Cuando ya no podrá renovarse una licencia de conducir

Según se indica, la licencia de conducir deja de ser elegible para renovación una vez hayan pasado 8 años desde el momento en el que caducó el carné originalmente.