Aumenta la grieta: en dos años se publicaron 23 millones de insultos en redes sociales

El presidente Javier Milei está convencido de que su Gobierno tiene por delante una batalla cultural que consiste, entre otras cosas, en 'aniquilar' al socialismo y en reducir al Estado a la mínima expresión. En el socialismo, según la mirada libertaria, también entraría el peronismo, o al menos los 'zurdos peronistas'.

La batalla cultural también tiene su versión económica y se esgrime desde una mirada inclaudicable: mantener las cuentas superavitarias, es decir, tener superávit fiscal o no gastar más de lo que se produce.

Ni siquiera en un año electoral, como el que se comenzó a transitar, el Gobierno está dispuesto a moverse de conceptos que viene inculcando desde antes de asumir. Es decir, transitará 2025 sin emisión monetaria y seguirá a fondo con la 'motosierra'. Todo esto, también es parte de la batalla cultural. "Es la primera vez que un Gobierno no va emitir en un año electoral", asegura Milei.

Pero la batalla cultural no tiene un solo pelotón. Del otro lado, la oposición, también está dispuesta a resistir.

Javier Milei

El 2025 será el escenario de un nuevo capítulo de la batalla cultural. Se aproximan meses de alta agresividad, al menos, así lo ven los analistas políticos.

Un informe de la consultora política Ad hoc observó que la última campaña electoral "aumentó los niveles de agresividad en la conversación". Y que "si bien estos niveles decayeron post elecciones, la conversación se mantuvo en niveles de mayor violencia verbal", asegura.

La grieta, que se volvió a instalar en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri , no parece estar cerca de desaparecer. Es más, da la sensación que la grieta le sirve más a La Libertad Avanza que a cualquier otro partido: es Milei contra la casta. El Presidente, al no venir de la política tiene una licencia social que le permite posicionarse desde un lugar de no político. La sociedad aún no ve a Milei como un político y eso beneficia a Milei.

Ad hoc dice que en los últimos dos años se publicaron 23 millones de insultos en las redes sociales de la Argentina. Y cinco millones de insultos se registraron durante la campaña electoral de 2023.

"Los 10 influenciadores que más agresiones publicaron son todos trolls políticos. Figuran usuarios simpatizantes de Patricia Bullrich , Mauricio Macri y Javier Milei", afirma Ad hoc.