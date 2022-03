Argentina para armar: entre el faltazo de Máximo y los caprichos del PRO

La apertura de la Asamblea Legislativa, que inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, se esperaba con la lógica expectativa del anuncio del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el presidente, Alberto Fernández, no lo terminó de confirmar.

Sin embargo, si dio algunos detalles. La tarifas van a aumentar, pero de forma segmentada, no habrá reforma laboral y la Argentina no pagará durante los próximos cuatro años y medio deuda al organismo.

Uno de los que tenía que estar y no estuvo fue el diputado Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, que hace días dio a conocer lo que piensa del acuerdo con el FMI. Pero, más allá de su postura, su ausencia es una clara falta de respaldo al Presidente.

No fue la única sorpresa. En el medio del discurso Fernández un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio se retiró del recinto cuando el Presidente hizo referencia a la importancia de que se avance con la investigación judicial sobre el origen de la deuda con el FMI contraída durante la gestión de Mauricio Macri, a la que consideró un "desatino".

"Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino", aseveró el Presidente en su discurso.

Uno de los que se retiró del recinto, el macrista Fernando Iglesias, señaló a la agencia Télam desde uno de los salones contiguos al recinto: "No hay ningún problema con la investigación. Descubrirán que tomamos una deuda del 4% para pagar una que dejaron ustedes al 8%".

"Me levanté junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía", agregó Waldo Wolff, del PRO.

Por su parte, la correntina Ingrid Jetter, del PRO, enfatizó en sus redes sociales: "Nos fuimos, Fernández culpa a nuestra gestión como la responsable de la deuda".

Desde otros bloques de Juntos por el Cambio, como la UCR. la Coalición Cívica y Encuentro Federal se diferenciaron de esta decisión tomada por algunos diputados del PRO y aclararon que sus diputados y diputadas no se retiraron del recinto.

"Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más empatía y menos grieta es igual a más desarrollo inclusivo", fue el tweet del diputado radical de Juntos por el Cambio, Facundo Manes.

Un país endeudado, con casi 50% de pobres, con una inflación que golpea más a los que menos tienen, necesita de todos, más allá de las diferencias. El problema es que todos lo entiendan.