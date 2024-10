AFIP y deep motosierra: al Gobierno las encuestas le dan que "todavía hay soga"

El Gobierno hace cuentas. Vive haciendo cuentas. Y no solo sobre las variables macro , sino también de las que le muestran cómo está posicionado frente a la sociedad. Dicho de otro modo, quiere saber cuánto más puede tirar de la soga. Las medidas que viene anunciando son duras por el recorte que proponen y las consecuencias que generan. Pero el Gobierno percibe cuestiones que las encuestas no muestran; o al menos no las que eligen mirar en Casa Rosada .

Y así avanza con medidas de altísimo impacto, como la decisión de hacer desaparecer a la AFIP o el recorte a las universidades , sin dudas golpes de altísimo impacto que incluso conlleva el riesgo de que termine quemando un tramo de esa soga.

Javier Milei

La Universidad Di Tella , por ejemplo, ve una caída de 15 puntos en la imagen positiva del Gobierno, solo en el último mes. Y la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires , en tanto, muestra que un 65% de los consultados sobre si aprueba la gestión de Javier Milei respondió que no, un salto importante desde el 50%-54% que venía marcando.

La visión del oficialismo, pese a esto, es diferente. "Todavía hay cuerda para tirar", repiten en el Gobierno. La lectura que se hace en este sentido es que la baja que muestra la inflación , sumado a alguna otra variable como la cierta estabilidad del dólar, le dan como resultado que todavía hay margen para medidas de fuerte impacto como el desarme de la AFIP, solo por nombrar el último gran recorte de la motosierra, y con la necesidad de alcanzar la ya casi obsesiva baja del déficit hasta alcanzar el cero.

Los planes del oficialismo, de hecho, siguen en marcha. Aerolíneas Argentinas , Arsat , Aysa o los bancos Nación e Hipotecario son solo algunas de las empresas que el Gobierno mantiene en carpeta para privatizar, en tanto que todavía quedan varios organismos o dependencias sobre los que también se pretende que pase la motosierra, aunque para esto habrá que esperar a ver qué resultado le da al Gobierno la lectura de de las encuestas.

Según afirman algunos funcionarios -y, desde ya, siempre en base a sus números- lo que queda de soga alcanza "con total facilidad" a fin de año, sobre todo si se tiene en cuenta que se espera que las variables ancla -como inflación o el dólar- sigan por el camino actual, que el Gobierno lo califica como positivo.