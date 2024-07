A pesar del ajuste, el 50% de los pobres apoya el rumbo económico de Milei

El primer semestre de Javier Milei como presidente de la Argentina ya cuenta con datos concretos y segmentados por niveles de ingresos, según una consultora, sobre la dirección del país, la imagen, las formas y la capacidad para resolver los problemas.

Un estudio de la consultora Equipo mide, indica que en cuanto a la dirección del país, el 48% está convencido que se tomó el rumbo correcto y el 52% en dirección equivocada . Pero para el segmento ABC1, las personas con mayor poder adquisitivo, el porcentaje de rumbo correcto es de 47%, mientras que para la clase baja ese número es de 50%. Y algo similar ocurre con la dirección equivocada. El 53% de los más pudientes cree que se tomó el camino equivocado, este porcentaje baja a 50% en los sectores más vulnerables. Pero hay un dato que marca una tendencia diferente en cuánto a la dirección del país: cuando se le pregunta a la clase media, agrupadas técnicamente en los segmentos (C2, o clase media alta) y C3, clase media baja). En este sentido, sólo el 39% cree que el rumbo que tomó el Gobierno es el correcto y el 61% piensa que es el equivocado . En el segmento C3 se divide en 50% a favor y 50% en contra.

En cuanto a la capacidad para resolver los problemas, el 18% de la clase alta dice que sabe cómo resolverlos pero que necesita tiempo y el 54% que no sabe cómo hacerlo. En la clase media alta los porcentajes son 16% que cree que tiene capacidad para resolverlos y 60% que no.

Por otro lado, el 25% de la clase alta dice que la imagen de Javier Milei es muy buena, el 24% de la clase media alta dice lo mismo y sube a 27% en la clase baja . Precisamente en los sectores más vulnerables la imagen mala de Milei es de apenas el 9,4% y muy mala del 38%. En la clase media alta, la imagen muy mala llega al 50% y mala al 10%.

El estilo y las formas de Milei también son parte de la encuesta de Equipo mide. El 15% del segmento ABC1 dice que le gustan mucho el estilo y las formas, el 28% que le gustan, el 7,2% que no le gustan y el 49% que no le gustan nada. El Gobierno vuelve a tener en la clase media las mayores dificultades. Apenas al 12% le gustan mucho el estilo y las formas y al 51% no le gustan nada. En la clase baja, el 30% está de acuerdo con el estilo y las formas del Presidente y el 40% desaprueba.