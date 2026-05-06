Un reciente hallazgo en Egipto ha captado la atención de la comunidad científica y del público global. Se trata de una gigantesca escultura que podría representar a uno de los gobernantes más poderosos de la antigüedad, asociado por algunos estudiosos al relato bíblico del éxodo. La pieza, vinculada al faraón Ramsés II, fue encontrada en una zona arqueológica del delta del Nilo, al noreste de El Cairo. Este descubrimiento se suma a una serie de investigaciones que buscan esclarecer el contexto histórico de los textos antiguos. Aunque el Antiguo Testamento no menciona nombres específicos, diversos especialistas han relacionado a este gobernante con el episodio de Moisés. El hallazgo refuerza el interés por comprender el cruce entre historia, religión y evidencia material. La escultura descubierta destaca por su tamaño y características físicas. Según autoridades egipcias, pesa entre cinco y seis toneladas y supera los dos metros de longitud, lo que la convierte en una pieza de gran relevancia arqueológica. A pesar de su deterioro, ya que carece de partes como la base y las piernas, los expertos consideran que existen elementos suficientes para atribuirla al reinado de Ramsés II. Este faraón, nacido en el siglo XIII a. C., es considerado uno de los más influyentes del Imperio Nuevo. Investigaciones preliminares indican que la escultura no se encontraba originalmente en el sitio donde fue hallada. Según el funcionario Mohamed Abdel Badie, “los estudios preliminares indican que la estatua fue transportada en la antigüedad desde la ciudad de Pi-Ramsés hasta el sitio de Tel Pharaoh, conocido en la antigüedad como ‘Imet’”. El experto agregó que la pieza habría sido reutilizada en un complejo religioso, lo que evidencia la importancia del lugar a lo largo del tiempo. Este tipo de prácticas era común en el antiguo Egipto, donde monumentos eran reubicados con fines simbólicos o ceremoniales. Tras su hallazgo, la estatua fue trasladada a un centro especializado para iniciar un proceso de restauración bajo estándares científicos. El objetivo es preservar la pieza y permitir un análisis más detallado de sus características. Este descubrimiento se suma a otros anuncios recientes en el país, como la aparición de antiguos papiros y restos de complejos religiosos. En conjunto, estos hallazgos continúan ampliando el conocimiento sobre una de las civilizaciones más influyentes de la historia.