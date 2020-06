La mayor burbuja financiera de nuestras vidas: más vale canguro en mano que cien saltando

Bienvenidos al nuevo paradigma post pandemia: “mercado canguro”. Como comentaba en mi columna del pasado lunes, esta pandemia ha generado una combinación entre destrucción del sector real a nivel mundial y estímulo monetario desde los bancos centrales que la torna en un paquete único de locura, avaricia y esquizofrenia. Este combo produce con sorprendente asiduidad reacciones verticales para arriba y para para abajo, especialmente en los mercados de équity por lo que muchos definen a esta coyuntura como el nuevo y flamante “kangaroo market” haciendo a su paso peligrosísimos dibujos verticales con un VIX danzando desde 42 a 30 en un rato no más, como si no importase. No creo que hoy exista un sólo asset manager en la faz del Planeta Tierra que no sienta que esto es la burbuja más gigantesca que ha presenciado la humanidad, una orgía monetaria sin precedentes que al combinarse con la tragedia real del virus torna a la psicología humana en “verticalista” y por lo tanto, en “cangurezca”. Daniel Kahneman, Premio Nóbel y padre de “behavioral finance” se va a hacer un picnic a la hora de escribir sobre este capítulo vertical de los mercados.

Ni los valientes pueden contra este tren de frente. A nivel de manejo de activos la pregunta se resume en algo ridículamente básico: ¿seguís long la burbuja o la shorteás? Si hacés lo segundo, te estás shorteando a un tren de frente que emite sin límites y aparentemente sin demasiados costos de corto plazo. Difícil por no decir imposible, ser el “oso” de este “mercado canguro”. Si bien los “toros” de vez en cuando se comen un bife, el principal arsenal de este “canguro bipolar” va contra los “osos”, un ejército de valientes en extinción que luchan implacablemente contra un PUT cada vez más infinito y cada vez más GRATIS. En cuanto el mercado amaga mínimamente a negativizarse aparece una y otra vez una Fed muy explícita que te tira por la cara cuanto PUT GRATIS sea necesario para seguir reflacionando este mercadito demencial. Y si por alguna razón esto se vuelve a complicar y dicho escenario lejos está de tener probabilidad cero, la FED terminará haciendo lo que el Banco Central de Japón viene ejecutando desde hace años: emitir sin límites para comprar équity.

¿Por qué la FED hace esto? En criollo, lo hace para “calmar al canguro” que vive en la psicología de cada uno de los humanos. El primer efecto es el que en general remarca todo el mundo tuitero: emitís, generás inflación de activos financieros, le ponés un piso a la baja y con eso frenás al menos en el corto plazo un colapso histórico en el valor de los activos que haría saltar a cuanto canguro habite en Australia. Éste es el efecto del cual habla todo el mundo y se dice que dicho impacto no tiene ningún corolario sobre la economía real. El segundo efecto sin embargo, derrumba a este comentario.

En Estados Unidos gran parte de la ciudadanía ahorra en acciones por lo que la generación de inflación de activos financieros genera un efecto riqueza nominal cuyo objetivo final es el de re-estimular un consumo que viene colapsando por efectos del virus. Este segundo mecanismo fue resaltado por primera vez de manera explícita por el gran Ben Bernanke, Presidente de la Fed desde 2006 al 2014 cuando lo sucede en ejercicio Janet Yellen y padre del primer QE en la historia de los Estados Unidos.

En un memorable comunicado del FOMC en 2010, Ben Bernanke puso por escrito la interrelación entre reflación de activos financieros y shock de riqueza nominal que pretendía ocasionar la Fed. Lo que estamos viendo hoy es exactamente lo mismo pero a una velocidad incomprensible. Lo que a Ben Bernanke le llevó seis años, a Jerome Powell sólo le tomó tres meses. Y lo cierto es que la Fed “obliga” al mercado a desentenderse de posicionamientos en renta fija dado el colapso en la yields y te lleva a un “corralón” único: équity reflacionante PERO, llena de canguros.

¿Y cuándo va a explotar todo esto? No parecería que vaya a ocurrir en los próximos años y la razón es que esta estrategia de emitir a lo “pavote” desde la Fed funciona porque el mundo entero acepta al dólar como unidad de ahorro. En tanto y en cuanto la Fed cuente con esa enorme ventaja, podrá seguir cobrándole impuesto inflacionario al mundo entero y seguir reflacionando en esta histórica orgía de activos financieros. Irónico además es ver que cuando la reflación comience a filtrarse en commodities como probablemente ocurra en algún momento del 2021, serán las economías emergentes las que comiencen a sentir el dilema entre apreciación de tipo de cambio nominal o inflación, tal como vimos entre 2009 y 2011 de la crisis anterior.

Obviamente, los PUTS GRATIS no van a evitar los saltos de esta cosa nueva que nos toca observar: este flamante mercado canguro generará verticalidades a la suba y la la baja por lo que el sendero lejos estará de ser no volátil. Sin embargo, con todo el arsenal emitido, parecería que en promedio y en especial los activos de calidad, seguirán reflacionando ante la noción de un PUT GRATIS que en magnitud y velocidad pulverizó al de la crisis anterior. Atentos con el cierre de mes que a su vez, es cierre de trimestre. Mucho fondo en USA dado el rally del équity de este trimestre está muy excedido en su porcentaje permitido para este asset class y deberá vender hasta el 30 de junio de manera que la “foto trimestral” cumpla con la regulación permitida. Por el momento, parecería que el canguro se viene calmando, pero a la vez no me sorprendería volver a verlos saltar muy en breve esquizofrénicamente en patota y de a cienes. A pesar de toda la incertidumbre reinante, una cosa me queda clara: el canguro seguirá pateando por un largo tiempo.