En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0523 - Cocinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

1° 0523 11° 9692 2° 1054 12° 1982 3° 3130 13° 4068 4° 5050 14° 1833 5° 0242 15° 9198 6° 5205 16° 9773 7° 5317 17° 6769 8° 2292 18° 4971 9° 8590 19° 8427 10° 3090 20° 3084

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para lograr lo que anhelas.

Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones o aspectos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que necesitas para sentirte completo y satisfecho en tu entorno personal y emocional.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.