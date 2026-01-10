En esta noticia

En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0523 - Cocinero

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento si pasa esto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

 1°0523 11°9692
 1054  12°1982
 3°3130 13°4068 
 5050  14°1833 
 0242  15°9198 
 6°5205  16°9773
 5317  17°6769 
 2292  18°4971 
 8590  19°8427 
 10°3090 20°3084 

Te puede interesar

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para lograr lo que anhelas.

Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones o aspectos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que necesitas para sentirte completo y satisfecho en tu entorno personal y emocional.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura