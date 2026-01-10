En esta noticia
En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0523 - Cocinero
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero
|1°
|0523
|11°
|9692
|2°
|1054
|12°
|1982
|3°
|3130
|13°
|4068
|4°
|5050
|14°
|1833
|5°
|0242
|15°
|9198
|6°
|5205
|16°
|9773
|7°
|5317
|17°
|6769
|8°
|2292
|18°
|4971
|9°
|8590
|19°
|8427
|10°
|3090
|20°
|3084
¿Qué significa soñar con cocinero?
Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos, utilizando tus habilidades para lograr lo que anhelas.
Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de nutrir tus relaciones o aspectos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a lo que necesitas para sentirte completo y satisfecho en tu entorno personal y emocional.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.