El Gobierno finalmente no enviará una “Ley Bases II” al Congreso este año como habían anticipado los funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger, ya que en el Gobierno delinean una estrategia por cuotas para impulsar las reformas que se avecinarán durante el período ordinario de 2026.

La idea había sido instalada luego de la intervención del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante una reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda hacia el final de las sesiones ordinarias de 2025. Según explicó, el punto era recopilar lo que quedó afuera de la Ley Bases, aprobada en la primera parte de 2024, en el arranque de la gestión del presidente Javier Milei.

