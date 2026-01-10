Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3952 - Madre e hijo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero
|1°
|3952
|11°
|7866
|2°
|4776
|12°
|3126
|3°
|8097
|13°
|0256
|4°
|2000
|14°
|8673
|5°
|1629
|15°
|8355
|6°
|4394
|16°
|9641
|7°
|5596
|17°
|0958
|8°
|4666
|18°
|9175
|9°
|4366
|19°
|4859
|10°
|5421
|20°
|2149
¿Qué significa soñar con Madre e hijo?
Soñar con la madre puede simbolizar el amor, la protección y el cuidado. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con su propia madre o con figuras maternas en su vida, así como la necesidad de apoyo emocional.
Soñar con el hijo, por otro lado, puede representar la creatividad, los sueños y las aspiraciones. Este sueño puede indicar preocupaciones sobre el futuro o el deseo de cuidar y guiar a alguien en su camino, reflejando la conexión emocional y las responsabilidades que se tienen hacia los seres queridos.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.