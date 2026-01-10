Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3952 - Madre e hijo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero

1° 3952 11° 7866 2° 4776 12° 3126 3° 8097 13° 0256 4° 2000 14° 8673 5° 1629 15° 8355 6° 4394 16° 9641 7° 5596 17° 0958 8° 4666 18° 9175 9° 4366 19° 4859 10° 5421 20° 2149

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con la madre puede simbolizar el amor, la protección y el cuidado. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que uno tiene con su propia madre o con figuras maternas en su vida, así como la necesidad de apoyo emocional.

Soñar con el hijo, por otro lado, puede representar la creatividad, los sueños y las aspiraciones. Este sueño puede indicar preocupaciones sobre el futuro o el deseo de cuidar y guiar a alguien en su camino, reflejando la conexión emocional y las responsabilidades que se tienen hacia los seres queridos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.