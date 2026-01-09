Mauro Colagreco, uno de los cocineros más influyentes del mundo y poseedor de tres estrellas Michelin, con la participación de Lucas Bustos; referente gastronómico de la costa esteña y de España, diseñaron y ejecutaron un menú de alta cocina con productos locales en Pueblo Edén.
Entre los invitados se destacaron José Luis Manzano, Teresa Jordán, Mauricio Filiberti y Sebastián Loketek, quienes compartieron una jornada que reflejó la creciente sinergia entre alta gastronomía, producción local y encuentros de networking en entornos naturales únicos del país.
El encuentro tuvo como protagonista al aceite de oliva extra virgen uruguayo Lote 8, presentado en un menú especialmente diseñado para destacar sus cualidades, bajo la mirada del chef.
El aceite Lote 8 se produce a partir de aceitunas propias, cosechadas a mano, y se elabora mediante extracción en frío con tecnología italiana, lo que garantiza baja acidez y estándares internacionales de calidad. La marca ha sido reconocida en certámenes como la New York International Olive Oil Competition y la guía Flos Olei, consolidando su posicionamiento premium.
Este tipo de encuentros refuerza el lugar de Uruguay como destino gastronómico de experiencias, donde los eventos privados se convierten en plataformas para mostrar productos de excelencia y generar vínculos entre referentes de distintos ámbitos.