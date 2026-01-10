En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2864 (Llanto).

 1°2864 11°1909 
 6836  12°4286
 3°7653  13°3748 
 9770  14°9669 
 0789  15°2977 
 6°7910  16°7215
 1475  17°8568 
 2262  18°8696 
 3756  19°0230 
 10°9565 20°2977 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

