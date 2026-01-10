Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 9 de enero de 2026. A la cabeza salió el 2864 (Llanto).

1° 2864 11° 1909 2° 6836 12° 4286 3° 7653 13° 3748 4° 9770 14° 9669 5° 0789 15° 2977 6° 7910 16° 7215 7° 1475 17° 8568 8° 2262 18° 8696 9° 3756 19° 0230 10° 9565 20° 2977

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.