La TV y la burbuja de la Conmebol

En septiembre de 2017, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le adjudicó la licitación para la venta y postventa de los derechos audiovisuales de todas las competencias por el período 2019-2022, al grupo IMG-Perform, con un mínimo garantizado de u$s 1400 millones. De esta forma, la entidad se aseguraba unos u$s 350 millones anuales por sus dos copas insignias, más la Recopa Sudamericana.

En esa ocasión, según publicó El Cronista, el presidente Alejandro Domínguez declaró: “Este contrato representa un enorme avance hacia nuestro objetivo estratégico de generar más valor para el desarrollo y crecimiento del fútbol sudamericano. Creímos en grande, hicimos las cosas bien, y hoy logramos un gran resultado, ya que el mínimo garantizado representa más del doble de los ingresos del ciclo comercial anterior”.

A poco de desandar el 2020, la pandemia provocó un mayor impacto en la región, debiendo la Conmebol aumentar el auxilio financiero a las 10 asociaciones que la integran y a los clubes participantes de las Copas Libertadores y Sudamericana. Hasta el momento, la ayuda económica totaliza 93,1 millones de dólares, incluyendo el costo de los vuelos chárter a los clubes que habrán de reiniciar la Libertadores el próximo 15 de septiembre. Para tales vuelos se establecieron subsidios que van desde u$s 15.000 hasta u$s 70.000 por cada viaje según la distancia aérea a recorrer.

Entre los fondos distribuidos se computan u$s 55 millones de adelanto a los clubes, u$s 10 millones de anticipo para la Copa América Argentina-Colombia (reprogramada para el 2021), u$s 2 millones para pruebas de laboratorio Covid-19, u$s 4 millones de fondos libres para atender necesidades de las 10 asociaciones y U$D 14 millones del programa Evolución (desarrollo del fútbol en todas sus modalidades). Esta ingeniería financiera fue vital para la esperada reanudación de las competiciones en Sudamérica, teniendo como base de sustento a la “burbuja sanitaria” por el Covid-19.

Según el nuevo protocolo de “concentración sanitaria” aprobado, se autoriza a las delegaciones de los clubes visitantes el ingreso por 72 horas a los países sudamericanos, bajo estrictas normas de cuidados, sólo para entrenamientos y el día del partido. “No inventamos nada, es el mismo que se utiliza en otros lados del mundo: testear a los equipos, trasladarlos, que jueguen contra otro testeado y vuelvan", explicó Gonzalo Belloso, director de Desarrollo de la Conmebol, en diálogo con Radio La Red.

En tanto, el Ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso comentó en el programa “La Oral Deportiva” de Radio Rivadavia: "La Copa se podría jugar siempre y cuando sea en un mismo país, hoy en día, si viniese un equipo a jugar a Uruguay, deberían aislarse una semana al llegar."

Una semana atrás, Pablo Ferrari, Subsecretario de Deportes de Uruguay dijo: "Entiendo la propuesta de Conmebol pero hay que ser cautos porque los países no tienen una misma situación. Los procedimientos sanitarios de Uruguay van a estar establecidos por mucho tiempo, pero no son impedimentos, son todos protocolos realizables”.

Según publica el diario El País de Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou viene planificando en forma silenciosa una propuesta alternativa para que la Copa Libertadores se juegue en ese país, con tres sedes tentativas: Montevideo, Colonia y Punta del Este, a estadios cerrados.

De la máquina a vapor a la televisión

Así como la “máquina a vapor” dio impulso a la llamada “primera revolución industrial” (siglos XVIII y XIX) con epicentro en el Reino Unido, Europa occidental y EEUU, la TV y las diversas plataformas audiovisuales, representan una gran industria con renovados soportes tecnológicos y audiencias en movimiento constante.

Al ingeniero escocés John Logie Baird (1888-1946), se le adjudica la invención de la televisión en 1926, por ser el primero en pensar que las imágenes podrían transmitirse a través de ondas magnéticas como las de la radio. En 1924 Baird había logrado transmitir una imagen a tres metros de distancia, recurriendo a otro invento de su autoría: el disco de Nipkow.

Finalmente, el 26 de enero de 1926, en lo más alto de dos edificios del Soho de Londres, por primera vez sus moradores pudieron ver en una muy primitiva pantalla de TV a la marioneta de su inventor. Un año más tarde, el ingeniero Baird consiguió transmitir imágenes por línea telefónica desde Londres a Glasgow. En 1928, tras haber formado su propia compañía BTDC, repitió la experiencia ampliando la distancia de Londres a Nueva York, en la primera emisión transatlántica, por medio de señales de radio. En 1929 aportó otra incipiente gran innovación: la TV a color.

¿Por qué el apuro de la Conmebol para el reinicio de las copas?

El Consejo Directivo de la Conmebol reiteró días atrás, su “voluntad firme” de reactivar el calendario el 15 de septiembre, ante la presión de los auspiciantes y patrocinadores. Los ingresos de las empresas patrocinantes de la Conmebol le representan este año unos 35,7 millones de dólares, siempre que el manejo gubernamental de la pandemia así lo permita, dado que los cobros por “sponsoreo” están suspendidos.

Entre las empresas multinacionales que financian los tres torneos (Libertadores, Sudamericana y Recopa) pueden citarse a Qatar Airways, Amstel, Bridgestone, EA Sports, Santander, Gatorade, Rexona, Betfair y Nike.

A este panorama cabe sumarle que el gigante Facebook, tras cerrar un acuerdo con la Conmebol hacia fines de 2018, mantiene sus intenciones de replicar lo hecho con la Champions League en Europa e irá en busca de compartir las transmisiones de algunos partidos junto a Disney (Fox-Espn) entre 2019 y 2023. La potente red social, a pesar de algunas quejas recibidas, logró atraer el año pasado a 12,9 millones de usuarios sudamericanos que vieron la Copa Libertadores desde la plataforma de videos Facebook Watch.

El último viernes, el sitio brasileño de deportes Maquina do Esporte, informó que el grupo multimedios Globo de Brasil y la plataforma de streaming DAZN, habían decidido rescindir sus contratos televisivos con la Conmebol para el territorio brasileño. El contrato de Globo era por la Copa Libertadores con vigencia hasta el 2022 y DAZN había adquirido los derechos para la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana hasta 2022.

“Ante el escenario extremadamente desafiante causado por la crisis económica y potencializado por la pandemia, Globo ha estado haciendo una revisión completa de su portfolio de derechos. En ese contexto, y ante la suspensión de la competencia por varios meses, la empresa intentó renegociar el contrato con la Conmebol, pero lamentablemente no hubo acuerdo. Así, no hay más alternativa que rescindir el contrato”, le explicó Globo a UOL. Y se agrega que: "Grandes players mundiales se han visto obligados a renegociar sus acuerdos sobre eventos deportivos debido a la crisis económica causada por Covid-19, que, en Brasil, todavía se acentúa por la devaluación de la moneda, que multiplica el valor de los contratos en dólares".

Según las fuentes citadas, la estrategia está basada en una cláusula de rescisión “por causas de fuerza mayor”, resultando que cuando se negociaron los contratos con la Conmebol el real cotizaba a 3,88 por cada dólar estadounidense y hoy su valor está en 5,33. El monto anual a la firma del acuerdo era de u$s 65 millones, unos 252 millones de reales que ahora han trepado a 346 millones de la moneda brasileña.

Se especula, que tanto Globo como DAZN desearían continuar las transmisiones pero ante la inminencia del reinicio de la Libertadores y bajo la invocación del Covid-19, intentarán obtener una rebaja en los valores del contrato firmado.

“La industria no estaba preparada para un colapso de esta magnitud, ni las ligas, ni los equipos, ni la televisión y patrocinadores. Podríamos decir que estaba en una zona de confort”, sostiene Rodrigo Calls, egresado de Johan Cruyff University y especialista en marketing deportivo.

La Copa América también se mira por TV

La Copa América es otro de los eventos que convoca a una masa considerable de televidentes, y su vez representa una fuente significativa de ingresos para las arcas de la entidad mayor del fútbol sudamericano. Es sabido que las audiencias registran movimientos constantes y los análisis sirven para definir los perfiles y hábitos de los consumidores del fútbol por TV, en diferentes países o regiones.

Según un estudio de Kantar Ibope Media publicado por AAM de Colombia, en la pasada Copa América Brasil 2019, el primer puesto del ranking de audiencia histórica creció un 19% (847: rating en miles de personas) respecto de la Copa América del Centenario USA 2016 (712), cifra que a su vez casi duplica a la alcanzada en la Copa América Argentina 2011 (429). En el ranking de audiencia de partidos, Chile vs. Perú (semifinales) fue el más visto (2.806 en miles de personas) y el de menor audiencia de los partidos jugados por Chile fue vs. Argentina por el 3er. puesto (1.965). Altos índices de audiencias también se reflejaron en los partidos de la Selección de Brasil. Según el referido estudio, el partido con más comentarios en Twitter resultó Colombia vs. Chile en cuartos de final (+ 31mil).

La organización para la edición 2020 fue originalmente programada en forma conjunta entre Argentina y Colombia, pero Covid-19 mediante, fue suspendida y reprogramada para el 11 de junio de 2021.

“Colombia es una tierra histórica, conocemos la historia de su fútbol y la tradición. Nuestro objetivo es fortalecer la calidad de nuestras competiciones, nos queda poco tiempo y necesitamos el compromiso de todos. Tenemos el gran desafío que es la primera vez que vamos a hacer en dos países. Estamos poniendo la vara muy alta y eso es realmente motivador”, declaró el presidente Alejandro Domínguez tras una reunión virtual con las autoridades colombianas.

En esa misma sesión, el ministro de Deportes de Colombia, Ernesto Lucena, ratificó el compromiso del Gobierno colombiano para el próximo año y reiteró el apoyo del presidente de la República, Iván Duque.

Por el lado de Argentina, tras las idas y vueltas sobre el regreso a los entrenamientos anunciado para este lunes 10 de agosto, todavía no se tienen precisiones sobre los avances en la organización.

A esta altura del siglo XXI es indudable que junto al auge de las nuevas tecnologías portables, la industria de la televisión continuará su evolución aunque su formato tradicional en pocos años más quedará como un hito de su apasionante historia.

Ante esta pandemia que mantiene en vilo a la humanidad, incluyendo al deporte como factor gravitante dentro de los medios audiovisuales, la transformación habrá de llegar más temprano de lo previsto antes del coronavirus.

En una próxima etapa, habrá de evaluarse la posibilidad de cambiar las restricciones actuales por otras formas de expansión sustentable, sin la presencia tan masiva de espectadores en los estadios de fútbol. Esta ecuación ciertamente habrá de impactar en las economías de federaciones y clubes profesionales. Será como “un volver a empezar” bajo otras fórmulas de atracción para las audiencias y consumidores de marcas deportivas.

Hasta aquí la Conmebol ha privilegiado la salud y el cuidado de los futbolistas, la par de haber avanzado en la elaboración de los protocolos sanitarios. La tabla de salvación es que el fútbol vuelva a jugarse en la región y así preservar a los espectáculos por TV, convertidos en una usina de ingresos dolarizados.

Parafraseando a su propio eslogan, será cuestión de seguir “creyendo en grande” hasta que pueda lograrse una nueva dimensión y ropaje a la burbuja del fútbol sudamericano.