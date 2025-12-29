El ex CEO de Bodega Norton que inició un juicio por despido podría ingresar al concurso como acreedor

La bodega española Cría Cuervos, que en los últimos años amplió su escala de producción, incorporó como inversor a Ángel Correa, campeón del mundo con la selección argentina y actual jugador de Tigres de Monterrey. La llegada del delantero se produjo luego de un año en el que la empresa superó los dos millones de euros de facturación.

La compañía fue creada en 2020 por Javier Muñoz Lazaga, actual consejero delegado, junto al futbolista Pedro Obiang. Desde su origen, la firma adoptó un esquema operativo distinto al de una bodega tradicional, sin instalaciones productivas propias y con elaboración a cargo de viñedos y productores de distintas regiones.

En ese proceso, la empresa ingresó a canales de venta de gran escala en España, como El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo.

En 2024, la compañía registró ingresos por encima de los dos millones de euros, tras haber iniciado su actividad con ventas cercanas a los 150.000 euros en su primer año. En paralelo, la producción anual alcanzó las 600.000 botellas, que hoy se comercializan en España, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia, Italia, República Dominicana y Perú.

La incorporación de Correa se suma a la de otros futbolistas que ya participan del capital de la compañía. Entre ellos se encuentran el español Lucas Vázquez y el croata Ivan Rakitic , quienes además están asociados a líneas específicas dentro del portfolio de la bodega.

Ángel Correa con Sabrina Di Marzo.

El vino, la atracción de los futbolistas argentinos

La incorporación de Ángel Correa a Cría Cuervos se suma a una lista de futbolistas argentinos que, en los últimos años, avanzaron con proyectos vitivinícolas propios o en asociación con bodegas.

El caso de mayor visibilidad es el de Lionel Messi, quien desarrolló la marca GOAT 10. Los vinos se elaboran en colaboración con la bodega italiana MM Winemaker, a partir de uvas provenientes de regiones como Puglia y Sicilia. El mes pasado, las etiquetas de Messi desembarcaron en la Argentina a través de la vinoteca DeBarricas, con precios que alcanzan los $ 170.000 por botella.

En Mendoza, Lautaro Martínez impulsa la bodega Cittanina, ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo. El proyecto se desarrolla en sociedad con su pareja, Agustina Gandolfo, y se apoya en la producción de Malbec elaborados a partir de viñedos antiguos. Entre las etiquetas se destacan “Pasión” y “Coraje”, con producciones de escala limitada.

También en la provincia, Leandro Paredes presentó su vino “Mi Victoria LP 32″, elaborado en conjunto con Bodega Barberis, un proyecto que se apoya en una estructura productiva ya existente.

Por su parte, el arquero Franco Armani cuenta con su propia línea de vinos elaborada junto a Finca Cuadro Benegas, en San Rafael, Mendoza. El proyecto incluye un Malbec identificado como “A” y una versión Gran Reserva, ambos desarrollados en colaboración con la bodega local.