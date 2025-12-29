Durante décadas fue sinónimo de juventud, música y rebeldía. Su logo marcó generaciones y su programación definió hábitos culturales en todo el planeta. Sin embargo, tras más de 44 años en la TV, se despide de todos sus seguidores.

A partir del 31 de diciembre, una señal histórica dejará de emitir como se la conoció durante las últimas cuatro décadas. La noticia generó sorpresa entre fanáticos y abrió interrogantes sobre el futuro de uno de los nombres más influyentes de la TV internacional.

Se trata del fin de una etapa para muchos ciudadanos alrededor del globo. Si bien el canal continuará existiendo en otro formato, desaparecerá para siempre una histórica señal y una manera de consumir música y televisión.

MTV se despide de la TV musical y cierra sus señales históricas

La compañía Paramount Skydance Corporation confirmó que a partir del 31 de diciembre de 2025 se despide para siempre las señales de MTV, tras 44 años de historia ligada al videoclip y la música.

A partir del 31 de diciembre, MTV dejará de emitir sus señales históricas de música de la TV. (Foto: Shutterstock)

Si bien la decisión no afecta al canal principal de MTV, que continuará al aire, se trata de una transformación profunda que afectará a sus canales de música, dejando de ser el eje central y para trasladarse a las plataformas digitales y servicios de streaming vinculados a la marca.

¿Cuáles son los canales que se despiden de la TV?

Entre los canales de MTV que dirán adiós al formato televisivo a partir de 2026, se encuentran:

MTV Music

MTV 80s

MTV 90s

Club MTV

MTV Live.

¿Por qué MTV abandona la música en la televisión tradicional?

Según explicó la empresa, el cierre responde a razones económicas. Los canales musicales han dejado de ser rentables en un contexto donde el consumo de videoclips ha migrado de forma masiva al Internet. Se trata de un plan de ajuste que busca recortar 500 millones de dólares en gastos operativos.

MTV nació en 1981, y revolucionó el ámbito televisivo al unir imagen y música. Impulsó a artistas como Madonna, Michael Jackson y Nirvana, y convirtió a los VJ en figuras globales. Programas como “MTV Unplugged” o “Yo! MTV Raps” fueron algunos de los destacados en esta revolución de la industria.

Con el tiempo, la señal mutó. En los años 2000, los reality shows desplazaron al videoclip por ser más económicos y atraer nuevas audiencias. Producciones como “The Real World”, “Jersey Shore” o “Catfish” marcaron ese giro definitivo.

Hoy, el cierre de las señales musicales de MTV confirma el final de una era en la TV. Sin embargo, su legado seguirá disponible a través de la plataforma Paramount+.