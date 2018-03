¿La Ley Penal Tributaria está “derogada”?

A raíz de los últimos acontecimientos, que son de dominio público, cabe hacerse la pregunta sobre si la Ley Penal Tributaria se encuentra vigente o está sin aplicación efectiva. El artículo 6 (4 actual, luego de la reforma) de la norma, sobre apropiación indebida de tributos, establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente dentro de los 30 días corridos (antes 10 hábiles) o vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado, superare la suma de $ 100.000 (antes $ 40.000), por cada mes.”. La misma cantidad de tiempo de prisión prevé para las retenciones indebidas de los aportes de los trabajadores en relación de dependencia, que se descuentan y no se le depositan a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Otra modificación trascendente, que por la última reforma se hizo en la ley 24.769, consiste en lo siguiente: el texto anterior establecía que el contribuyente que regularizaba su situación, dando cumplimiento con el pago de las obligaciones evadidas, a pesar de superar los montos quedaba exento de responsabilidad penal, en la medida que su presentación no se produjese a raíz de una inspección iniciada, observación de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule con el caso; o sea sólo se admitía la presentación espontánea del evasor para liberarse de la acción penal.

Ahora, en cambio luego de la modificación, la ley establece que la acción penal caduca si el contribuyente acepta y abona el total de las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente, dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto procesal, beneficio que se otorgará por única vez a cada persona; de esta manera el contribuyente, en la medida que pague, siempre tendrá la posibilidad de evitar la prisión. Asimismo la ley incrementó los montos de evasión simple de $ 400.000 a $ 1.500.000, por cada tributo, nacional o provincial, y por cada año. En cuanto a la evasión agravada el monto se elevó de cuatro millones a quince millones de pesos, también por año y por impuesto. En todos estos casos de evasión agravada los años de prisión se mantienen, yendo de tres a nueve, según la gravedad del caso en cuestión.

Por otro lado recientemente, mostrando carácter, el Procurador General de la Nación, a través de una resolución (18/18) les ordenó a todos los fiscales que con motivo de la sanción de la ley 27.430, de reforma tributaria, en donde se elevaron los montos de evasión y defraudación a partir de los cuales se aplican las sanciones de la ley Penal Tributaria, se opongan y no se permita la aplicación de la ley penal más benigna por la aplicación de la retroactividad de los nuevos beneficios que surgen por el cambio. Cuestión que, a todas luces, por principio general es muy controvertida.

Después de lo que sucedió con el caso que, en los últimos días, tuvo a todos los medios ocupados, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿se le podrá aplicar esta ley penal tributaria, tal como está redactada ahora, sumada la sugerencia del Procurador, a algún otro contribuyente en el futuro; o en cambio, con lo que pasó, la norma se encuentra, por su cuestionamiento, virtualmente derogada de hecho?