La Tierra llegará el 6 de julio de 2026 al punto más alejado del Sol en toda su órbita anual, un fenómeno conocido como afelio . Ese día, el planeta estará a más de 152 millones de kilómetros de distancia, justo cuando el hemisferio norte atraviesa de lleno el verano.

NASA confirmó que el afelio se producirá cerca de las 17:30 UTC, alrededor del mediodía en el centro de Estados Unidos . Seis meses después, en enero, la Tierra alcanzará el punto opuesto, el perihelio , a unos 147 millones de kilómetros del Sol.

¿Qué es el afelio y cuánto se aleja la Tierra del Sol?

El afelio es el momento del año en que la Tierra se ubica más lejos del Sol dentro de su órbita elíptica. La palabra viene del griego apo (lejos) y helios (Sol) y describe ese punto extremo del recorrido anual.

Entre el afelio y el perihelio hay una diferencia de apenas 5 millones de kilómetros. Es una cifra que impresiona, pero representa solo un 3% de los 150 millones de kilómetros que separan en promedio a la Tierra del Sol.

Afelio y perihelio, en números:

Afelio 2026: 6 de julio, a 152,1 millones de km del Sol

Perihelio 2026: comienzos de enero, a unos 147 millones de km del Sol

Distancia promedio Tierra-Sol: 150 millones de km (una unidad astronómica)

El afelio es el momento del año en que la Tierra se ubica más lejos del Sol dentro de su órbita elíptica.

¿Por qué hace calor en el hemisferio norte si la Tierra está más lejos del Sol?

La causa no es la distancia al Sol, sino la inclinación del eje terrestre. NASA explica que ese ángulo de 23,5 grados es el que produce las estaciones: cuando el hemisferio norte queda inclinado hacia el Sol recibe luz más directa y eso es lo que se traduce en verano , más allá de qué tan cerca o lejos esté el planeta.

Esa misma órbita elíptica trae un efecto adicional: la Tierra se mueve más lento cuanto más lejos está del Sol. Por eso el verano boreal, que coincide con el afelio, termina siendo la estación más larga del año en el hemisferio norte.